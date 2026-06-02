¡Regreso de gala! Una doble coronada rinde examen ante varias importadas en La Rinconada

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Continúa la emoción del segundo meeting en el óvalo de Coche. Para este domingo, la programación consta de catorce llamados a la pista que incluyen una prueba de grado I, con el inicio del 5y6 nacional pautado para la novena competencia. El juego de las mayorías sigue imparable y promete, una vez más, dividendos de altura para la afición caraqueña.

Reaparece: La Rinconada Programa de Carreras

La segunda carrera del programa, del ciclo no válido representa una de las pruebas de jerarquía de este ciclo dominical. Se trata de un llamado para yeguas nacionales e importadas, ganadores de 2 y 3 carreras (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela). El evento se disputará en un trayecto de 1.200 metros y cuenta con una nómina de nueve aspirantes de alto nivel.

En esta competencia destaca el nombre de Eterna Amanda, pupila ahora que es entrenada por Ramón García Mosquera, quien marca su regreso a la pista tras un paréntesis de 119 días de inactividad. La destacada corredora castaña de cuatro años es una hija del semental Tato Zeta en Meetmeinthemiddle por Fusaichi Pegasus, nacida y criada en el Haras Los Caracaros.

La defensora de las sedas del Stud "Quarterback-Crossover I" contará en esta oportunidad con la conducción del jinete aprendiz Félix Márquez. Su historial más reciente se remonta al pasado 08 de febrero del 2026; en aquella ocasión, la doble coronada finalizó en la sexta posición durante la disputa de una Condicional Especial, en una carrera que dominó la importada Tale Of May. Tras su descanso, la campeona busca retomar la senda del triunfo en una de las pruebas parejas de las no válidas y más que le toca enfrentar a tres importadas que son parte de la nómina.

Pedigree: Padre Selectivo La Rinconada

Es preciso recordar la estirpe de su padre, Tato Zeta, un corredor excepcional que acumuló 14 victorias en 25 presentaciones. Su brillante hoja de servicios incluye hitos de la magnitud del Clásico Jockey Club de Venezuela (G1) y el prestigioso Presidente de la República (G1) a los seis años. Además, sumó a su vitrina los clásicos José María Vargas (G2), Guardia Nacional (G2), Socopó (G3) y Gradisco (G2). En el ámbito internacional, dejó una huella imborrable al conquistar la Copa Invitacional del Caribe y la Copa Confraternidad en Panamá.

Ejercicio Previo: La Rinconada Datos Yegua

El trabajo más reciente en el óvalo de Coche, lo realizó el pasado 29 de mayo, con traqueador L. Mendoza en pelo, hizo 17,2 31,3 45,1 58,2 71,1 (1000) 84,1 2P 97,2/112// muy cómoda. Informó la División de tomatiempos del INH