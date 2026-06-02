La Rinconada recibe este domingo a una de las grandes promesas del látigo nacional

Suscríbete a nuestros canales

Como ya es una costumbre arraigada en la hípica nacional, y gracias a las transformaciones que ejecuta la actual gestión, las autoridades hípicas publicaron a través de sus plataformas digitales la programación oficial para este primer domingo de junio. El Óvalo de Coche se vestirá de gala con un atractivo e inédito grupo de competencias que promete paralizar a la afición desde las primeras horas de la tarde.

El majestuoso Hipódromo La Rinconada albergará un total de 14 pruebas, una cifra que se alcanza por primera vez en lo que va de la temporada 2026. El plato fuerte será, sin duda alguna, el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), evento de tradición que representa el primer peldaño de la codiciada Triple Corona de Yeguas. La competencia se desarrollará en su distancia habitual de 1.600 metros, un exigente recorrido de una milla donde se medirá la verdadera calidad de la generación tresañera. La expectativa es total en el ambiente, y desde ya los fanáticos estructuran sus análisis y pronósticos para una jornada que se perfila inolvidable.

Cambios estratégicos en el 5y6 nacional: R24

La reunión número 24 del año no solo destaca por el volumen de inscritos, sino también por una modificación importante en la estructura de las apuestas. Las autoridades informaron que el tradicional juego del 5y6 nacional el pasatiempo por excelencia de los venezolanos iniciará de manera excepcional en la novena carrera del programa.

Esta primera válida abrirá un ciclo de seis competencias de alta dificultad, lo cual obligará a los apostadores a redoblar esfuerzos en sus combinaciones de cara a los millonarios dividendos que proyecta la taquilla.

La expectativa por el estreno de una promesa: José Daniel Calicho en la arena capitalina

Más allá de la incorporación de nuevos ejemplares importados para esta segunda mitad del año, la tarde dominical marcará un hito con la visita de un profesional del látigo. El joven jinete José Daniel Calicho, que destacada semana a semana en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) y que hasta ahora suma diez triunfos en la temporada, hará su estreno en la pista caraqueña como una de las grandes promesas que busca un espacio frente a los mejores látigos del patio.

Para este debut en la arena de La Rinconada, Calicho firmó el compromiso de monta del ejemplar Invader, un defensor de los selectos colores del Stud “Excelso” que cuenta con la preparación del experimentado entrenador Ramiro Caldeira. El binomio verá acción en la undécima carrera de la tarde (tercera válida para el 5y6), una competencia pautada en trayecto de 1.300 metros donde se enfrentará a nueve duros rivales.

Invader, un vistoso alazán de cinco años, viene de registrar una notable actuación el pasado 24 de mayo del presente año, fecha en la cual escoltó en el segundo lugar al ejemplar Luigino en una exigente distancia de 1.800 metros. Ahora, con el ajuste de condición física, una menor distancia y la frescura del novel jinete valenciano, el pensionado de Caldeira surge como uno de los principales candidatos a buscar la victoria en la cartelera dominical.