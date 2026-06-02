¡Ahora sí! Se estrena en La Rinconada el cotizado látigo valenciano en la R24

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, este martes 2 de junio a través de sus plataformas digitales, el listado oficial de inscritos para lo que será la vigésima cuarta reunión del año. El evento, correspondiente a la sexta fecha del segundo meeting de la temporada 2026, se desarrollará este domingo 7 de junio en el Hipódromo Internacional La Rinconada bajo una enorme expectación por parte de la afición y los gremios hípicos.

La cartelera oficial constará de un total de catorce competencias, una cifra inédita en lo que va de año que garantiza emociones desde el inicio de la tarde. El plato fuerte de la reunión será el tradicional Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I), la prueba central que rinde homenaje al principal óvalo del país y que marca el inicio formal de la Triple Corona de Yeguas. En esta oportunidad, un selecto lote de nueve potras tresañeras saltará a la pista en el exigente trayecto de una milla (1.600 metros) en busca del primer peldaño de la gloria.

Presencia valenciana: Fernando José García y José Daniel Calicho miden fuerzas en Caracas

Más allá de los atractivos clásicos, la reunión número 24 presentará novedades de gran impacto en el plano profesional. La principal atracción de la tarde será la incorporación de dos talentosos jinetes procedentes del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), quienes cruzan las fronteras de Carabobo listos para demostrar sus condiciones en el máximo escenario del hipismo venezolano.

Entre las incorporaciones destaca el distinguido jockey Fernando José García. En la actualidad, este profesional ocupa la tercera posición en la estadística general del óvalo carabobeño, un rendimiento sobresaliente que le abrió de par en par las puertas de la capital. Cabe recordar que García estuvo invitado a participar en la reunión anterior; no obstante, el retiro de última hora del ejemplar que conduciría postergó su estreno.

La revancha para el destacado jinete valenciano llegará este domingo en la undécima carrera del programa, la cual corresponderá además a la tercera válida para el juego del 5y6 nacional. García firmó el compromiso de monta del ejemplar Convergente que viene a reaparecer, un castaño hijo de Vacation en Guasca que lucirá el número 4 en su gualdrapa. El competidor cuenta con la impecable preparación del entrenador Juan Carlos García Mosquera y defenderá las sedas del Stud "Excelso", propiedad del Ing. Carlos Fermín.

Un duelo de titanes del Cabriales en la tercera válida

La undécima competencia de la tarde tendrá un condimento especial para la prensa especializada. En la misma prueba de 1.300 metros, Fernando José García no será el único embajador de Hinava en la pista. En el mismo aparato de salidas se hará presente el joven y cotizado látigo José Daniel Calicho, quien conducirá a otro selecto pensionado de la misma cuadra del Ing. Carlos Fermín (Invader).

Este choque de promesas del río Cabriales en la arena caraqueña añade un enorme atractivo técnico a la competencia. Con catorce carreras en agenda, el inicio de la Triple Corona femenina, un 5y6 que proyecta montos millonarios y el debut de las mejores fustas de Valencia, el óvalo de Coche se prepara para vivir una de sus jornadas más vibrantes en la presente temporada hípica.