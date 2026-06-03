5y6 a la vista: Debuta en La Rinconada una yegua cuyo nombre evoca a una expresión musical de un reconocido artista venezolano

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Con el inicio del sexto mes del año, la acción no se detiene en el Hipódromo La Rinconada. El segundo meeting de la temporada continúa su curso y este domingo 7 de junio celebrará su reunión número 24.

Un total de 14 competencias darán vida a la cartelera de este domingo, pautada para iniciar a la 1:00 de la tarde. La gran atracción de la jornada será la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), la selectiva de Grado I que levanta el telón de la Triple Corona para Yeguas.

Yegua: Debutante 5y6 Dato curioso La Rinconada Datos Hípicos

La sexta válida para el juego del 5y6 Nacional bajará el telón con un llamado exclusivo para yeguas de 4 años, debutantes o no ganadoras, de origen nacional e importado. El recorrido será de 1.100 metros y la prueba repartirá una recompensa global de 27.040 dólares.

Catorce aspirantes buscarán el triunfo en la carrera de los acumulados. Entre la nómina resalta Agua E Lluvia, (defensora del número 12) que presentará el profesional Germán Rojas. La expectativa crece en torno a su conducción, la cual estará a cargo de Fernando José García, látigo que se estrena este domingo en el escenario caraqueño pues es un destacado jockey en el Hipódromo Nacional de Valencia.

La vistosa tordilla debuta de manera directa en el 5y6 nacional. Hija de Constructor White en Mauras Forever (por War Front), la cuatroañera es hermana completa de Gabo White y Luna Time, pero por línea paterna, su parentesco se extiende hacia destacados ganadores selectivos de la talla de Búnker, Lemon White, Winter Wonderland y Peterose.

Ahora bien, detrás de su nombre se esconde un dato curioso vinculado a la música venezolana y se refiere a una frase musical o un grito de guerra que proviene del ex integrante de la Súper Banda de Venezuela, Guaco, Luis Fernando Borjas.

El reconocido artista venezolano, quien consolidó una exitosa etapa en dicha agrupación y ahora brilla en su faceta como solista, inmortalizó la expresión "¡Agua 'e lluvia!" como el grito de guerra que resuena en cada uno de sus temas.

Ejercicio previo para el debut: La Rinconada

Uno de sus trabajos realizados por la presentada por Rojas fue el día 22 de mayo en el óvalo de Coche donde marcó 52,3 para 800 metros, en pelo, animada y bien.