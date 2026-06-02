5y6 La Rinconada: Conoce al veloz pistero de 500 kilos que concreta su esperado regreso este domingo

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La reunión 24 de la presente temporada abre inicio a la actividad de junio este domingo 07. El menú hípico presenta 14 competencias que incluye la disputa del primer paso de la triple corona, donde nueve yeguas medirán fuerzas en recorrido de 1.600 metros.

La carrera de los datos se reservará para la undécima carrera, tercera válida del 5y6 Nacional. Esta pareja carrera convoca a caballos nacionales e importados de 5 a 7 años, ganadores de 3 y 4 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros y con un premio de $30.420 a repartir.

Hijo de Vacation: Reaparece La Rinconada Datos hípicos

Entre los 10 competidores destaca la presencia de Convergente, ejemplar que lucirá el número cuatro en su gualdrapa. Con la monta del jinete procedente de valencia Fernando José García y la preparación de Juan Carlos García Mosquera, el caballo regresa a la acción en el óvalo caraqueño tras un largo período de 175 días sin correr.

El pasado 14 de diciembre del pasado año fue inscrito, pero fue retirado por presentar tendinitis Miembro Anterior Izquierdo, previo a eso el ejemplar de más de 500 kilos arribo en el segundo lugar a tres cuerpos del ganador de la carrera Río Bravo.

Para este compromiso, el hijo de Vacation en Guasca experimentará cambios en su equipamiento: lucirá Bz (Bozal), V (Vendas), Gr (Gríngolas) y La (Lengua Amarrada).

Trabajo previo a su reaparecida en La Rinconada

El trabajo reciente del pupilo Juan Carlos García en el óvalo caraqueño lo realizó el día 29 de mayo donde marcó 29,4 41 53,4 (800) 67,2/82,1// al tiro y cómodo al final.