¡Atención hípicos! Un nieto de ejemplar con producción millonaria debuta este domingo en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 7 de junio para la vigésima cuarta reunión del año. El programa oficial consta de 14 competencias de alto nivel, entre las cuales destaca el clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI) dentro del 5y6 nacional. Sin embargo, mucha expectativa genera para el público hípico lo que viene hacer la quinta carrera de la tarde, pautada para la 2:40 p. m. en el óvalo de Coche.

En este trayecto de 1.300 metros, exclusivo para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, ocurre un evento de especial interés: el estreno en Venezuela del alazán Smartkenzie (Usa).

Un origen de campeones: El pedigree de Smartkenzie

El pupilo del Stud "Yellowstone" posee un linaje que justifica la inversión y las miradas de los expertos. Es hijo del semental Practical Joke ya probado en la arena de Coche, un corredor de élite que acumuló cinco triunfos en 12 presentaciones en Estados Unidos. Entre sus éxitos resaltan eventos de Grado 1 como el Hopeful Stakes, el Champagne Stakes y el H. Allen Jerkens Stakes, además de un meritorio tercer lugar en la Breeders’ Cup Juvenile.

Por el lado materno, Smartkenzie desciende de Uncle Junior, ganadora en tres ocasiones tras ocho salidas a la pista. Su abuelo, el legendario Artie Schiller, fue un especialista en la velocidad con una producción superior a los dos millones de dólares. En su hoja de servicios brillan varios triunfos en pruebas de grado os victorias consecutivas en la Breeders’ Cup Mile (G1), de la edición de 2005 en Belmont Park.

Trayectoria y equipo de confianza

Smartkenzie llega a la arena de Caracas tras una breve campaña en hipódromos estadounidenses. El alazán participó en seis ocasiones, pero sin conseguir triunfos figuro entre el tercer, cuarto y quinto lugar donde compitió.

Ahora, el caballo inicia una etapa bajo el entrenamiento del profesional Carlos Luis Uzcátegui. Para este compromiso, contará con la conducción del jinete Robert Capriles, quien tendrá la responsabilidad de guiarla con un hándicap de 58 kilos.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Smartkenzie:

May 23 J. Lugo Jr. E/P 16,3 31,2 45,1 58,1 (800) 72,1/85,3// muy cómodo.

May 30 K. Perfecto E/P 14,4 26,4 38,4 (600 metros 51,4 2p 65,1 4p 79,3/ movido al final y respondió. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.