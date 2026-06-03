Si corre sin tropiezos en su reaparecida: El ejemplar que asegura el triunfo este domingo en La Rinconada

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El óvalo de Coche se viste de gala para recibir una de las jornadas más ambiciosas y esperadas de la presente temporada. Este domingo 7 de junio de 2026, el Hipódromo Internacional La Rinconada abrirá sus puertas para la celebración de la vigésima cuarta reunión del año, una cita que promete emociones de principio a fin con una programación excepcional de catorce competencias.

El plato fuerte de la jornada será la disputa de la edición número 98 del Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I). Esta emblemática prueba selectiva no solo rendirá tributo al principal templo hípico del país, sino que además formará parte de las competencias válidas para el 5y6 nacional, lo cual añade un atractivo colosal para los apostadores. La reunión dará continuidad a la intensa batalla por el segundo meeting del año, un ciclo que hasta la fecha lideran con solvencia el jinete Jhonathan Aray y el preparador en sus respectivas estadísticas.

Fiebre hípica: El 5y6 nacional busca pulverizar su propio récord millonario

La expectativa de la afición no se limita a los eventos selectivos. El juego de las mayorías, el 5y6 nacional, llega a esta jornada en su punto más alto tras alcanzar una recaudación histórica de 541.513.860,00 bolívares en su reunión anterior. Esta cifra se consagró como un récord absoluto para el hipismo venezolano.

Ante una cartelera de catorce carreras y el inicio del ciclo clásico, la fanaticada hípica se volcará de manera masiva al respaldo rotundo de este sistema de apuestas. Los analistas proyectan que la recaudación dominical superará con facilidad las marcas previas, lo que garantiza dividendos de impacto para quienes logren descifrar el complicado rompecabezas de las seis válidas.

La quinta de la tarde: Una bolsa millonaria en dólares para los tresañeros

A la altura de la quinta carrera del programa se desarrollará uno de los cotejos de mayor interés técnico de la reunión. Se trata de un choque reservado para ejemplares de 3 años, tanto nacionales como importados, debutantes o no ganadores, sobre un explosivo recorrido de 1.300 metros.

Un total de nueve aspirantes saltará a la pista en busca de una jugosa recompensa. La competencia repartirá un premio base de 2.800,00 bolívares, el cual se complementará con un atractivo bono especial adicional de 33.800 dólares, incentivo que aseguró la presencia de las piezas más veloces de la generación.

El regreso de Cibernético: El coloso de la velocidad reaparece tras 140 días de ayuno

En este exigente quinto compromiso de la tarde se producirá el esperado retorno de Cibernético. El pensionado del Stud “Z.M” reaparece en el tiro tras un prolongado descanso de 140 días, listo para demostrar el enorme concepto en el que siempre lo ha tenido su directiva. Este hijo del semental Instagrand en la matrona Call Me Karen (por Dialed In) posee una campaña de tres actuaciones sin victorias en su historial, un registro que no hace justicia a la enorme calidad que guarda en sus extremidades.

El vistoso castaño de tres años afrontó dos compromisos selectivos de alta exigencia durante la temporada pasada. Sin embargo, diversos inconvenientes en el desarrollo de los recorridos le impidieron cristalizar un resultado superior. Su más reciente aparición en pista se registró en el Clásico "Francisco de Miranda", evento que marcó el inicio de la temporada 2026, donde cruzó la meta en la quinta casilla luego de sufrir múltiples tropiezos en la ruta.

Para esta crucial reaparecida, el experimentado entrenador Fernando Parilli Tota ejecutó un ajuste estratégico en la indumentaria del ejemplar. El preparador prescindió de modificaciones complejas y optó por mantener únicamente las gríngolas (Gr) y la lengua amarrada (La) como implementos oficiales. Si el veloz importado logra un brinco limpio y corre sin tropiezos en la primera parte del trayecto, la lógica técnica indica que la fotografía de la victoria le pertenece este domingo en La Rinconada.

Cibernético: 140 días sin correr Ejercicio Reciente

Mayo 29 A. Chirinos E/S 18,1 31,4 44,3 57,1 69,1 (1000) 81 2P 93,1 4P 108,1/126,1// animado los últimos 200 metros y respondió muy bien. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.