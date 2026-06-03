Triple Corona para Yeguas arranca este domingo en La Rinconada

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El óvalo de Caracas abrirá sus puertas este domingo 7 de junio para celebrar la reunión 24 de la temporada 2026. La jornada marcará el inicio de la Triple Corona para Yeguas con el prestigioso Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I), primera gema del circuito, en una cartelera de 14 competencias de primer nivel.

La Rinconada: Inicia la Triple Corona para potras nacionales este domingo

"Hemos diseñado un programa extraordinario porque el inicio de la Triple Corona merece una fiesta a la altura. La Rinconada se viste de gala para recibir a los mejores ejemplares y a la afición más apasionada del mundo", destacó Julio César León Heredia, presidente del INH.

El gran atractivo central será el enfrentamiento de las mejores potrancas de tres años en la exigente distancia de la milla (1.600 metros), donde buscarán inscribir su nombre en la inmortalidad emulando a las grandes campeonas del país.

Además del espectáculo selectivo, el tradicional juego del 5y6 promete atractivos dividendos para toda la afición, consolidándose como el juego por excelencia del pueblo venezolano.

El presidente del INH concluyó con una invitación abierta “los espacios están dispuestos para garantizar una experiencia de primer nivel. La mesa está servida para una tarde de gala e hípica pura. ¡Los esperamos este domingo!”.