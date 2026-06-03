El regreso más esperado de la reunión 24: Tras este tiempo reaparece yegua que estará con una yunta de lujo

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El hipódromo La Rinconada vestirá sus mejores galas este domingo 07 de junio con la disputa de la reunión número 24 de la temporada. La cartelera constará de 14 competencias, donde destaca la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (Grado I), evento pautado en distancia de 1.600 metros que levantará el telón de la Triple Corona de Yeguas.

La acción estelar comenzará temprano. A la altura de la segunda carrera saltará a la pista el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela). La prueba se desarrollará en un trayecto de 1.200 metros y ofrecerá un atractivo premio de 33.800 dólares.

Yegua: Reaparece R24 La Rinconada Datos Hípicos

En la nómina de inscritas sobresale el regreso de una valiosa corredora castaña, nacida y criada en el Haras La Primavera, que romperá un ayuno profesional de 175 días sin actividad oficial en las pistas.

El foco de atención apunta hacia Cosmic Love, defensora del número 6 en su gualdrapa. La pupila del Stud Andrea Stable I acudirá al compromiso bajo la conducción del jinete Robert Capriles y marcará el debut en su preparación a cargo del entrenador Oscar Manuel González.

Para este compromiso, el nuevo acondicionamiento de la yegua incluye novedades en su equipo de correr: registrará el estreno de casquillos correctivos (+CC) y saltará a la arena sin vendas (-V).

En su última actuación pública, Cosmic Love ocupó el noveno lugar en la edición inaugural del Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez (Grado I), competencia donde la yegua Princesa Fina se llevó los máximos honores.

Ejercicios previos: La Rinconada

Los trabajos previos respaldan la óptima condición física de Cosmic Love de cara a su reaparecida al óvalo de Coche el día domingo: