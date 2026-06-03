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Este domingo siete de junio, el Hipódromo La Rinconada se vestirá de gala para dar inicio a la temporada de la Triple Corona para potras de tres años, como antesala al génesis de la triada nacional que comenzará el 14 de junio próximo. El Clásico Hipódromo La Rinconada GI en recorrido de 1.600 metros es la gema de la tarde dominical de 14 competencias y el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Reaparece producto de un doble coronado el cual tiene 126 días sin competir

A la altura de la cuarta carrera de la tarde dominical, con hora de partida de las 2:15 de la tarde, se va a disputar una prueba para caballos nacionales o importados de cuatro y cinco años, ganadores de una carrera, (a excepción de las de reclamo) sin victorias desde el 1 de enero del año en curso y que hayan tenido al menos, una actuación previa en la temporada.

Dicha competencia tiene una nómina de ocho ejemplares a competir en una distancia de 1.400 metros donde el entrenador con experiencia internacional Oscar Manuel González hará a participar a dos ejemplares de su cuadra, y uno de ellos es el cincoañero Gran Morey con la monta del jockey profesional Franklin Puello para los colores del Stud M & J.

Este castaño nacido el 13 de abril del 2021, es un producto del semental fallecido y doble coronado, Ocean Bay en la matrona Carribean Poker por Seek Smartly, el cual no participaba en una reunión oficial desde el pasado 1 de febrero del año en curso, es decir, hace 126 días.

Gran Morey llega con una campaña de una victoria en diez presentaciones y su trabajo más reciente, lo cumplió el 25 de abril, con parciales de 31,2 en 400 metros remate de 14.4 de 2V, cómodo, por centro de cancha, en pelo, así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH.