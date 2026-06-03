José Gilberto Hernández: “Este ya ganó el domingo en La Rinconada”

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El equipo periodístico de Meridiano Web hizo acto de presencia este miércoles en el Hipódromo La Rinconada con el propósito de dar cobertura a la tradicional jornada de aprontes matutinos. En el transcurso de la sesión, nuestros cronistas obtuvieron reportes de primera fuente y declaraciones exclusivas de los jinetes y preparadores que asumirán el protagonismo en la reunión número 24 de este domingo 7 de junio.

Tanto los entrenadores como los conductores de purasangres sacaron el máximo provecho al estado de la pista, un factor clave para ultimar los planes estratégicos y certificar las condiciones físicas de sus ejemplares de cara a la cartelera dominical.

En medio del dinamismo de la pista caraqueña, concitó la atención el jinete profesional José Gilberto Hernández. El destacado atleta exhibe un notable promedio de efectividad en el óvalo de Coche, una realidad que halla su explicación en su diaria dedicación, constancia inquebrantable y un rigor profesional que se traduce en visitas constantes al recinto de ganadores.

El calificado piloto, a quien la fanaticada identifica de gran manera con el seudónimo del “Duro de Pasar”, hizo un alto en sus labores de la mañana para ofrecer sus impresiones a este portal digital sobre el estado actual de los cinco compromisos bajo su responsabilidad para este fin de semana.

Entrevista en vivo: Jinete Compromisos R23 La Rinconada

José Gilberto, muchas gracias por la entrevista. Tienes un total de cinco compromisos para la jornada dominical. Comienzas en la primera carrera con la veloz Mi Catira Emma.

- Esta yegua anda muy bien en la pista, es un ejemplar de velocidad. Mi plan es coordinar una buena partida y controlarla un poco en los metros iniciales; de ese modo reservará fuerzas para el tramo final. Esperamos que esté metida de lleno en la pelea por los primeros lugares.

En la tercera del programa, regresa a tus manos el ejemplar Dumpling del entrenador Jesús Romero Rojas.

-Este caballo tuve la oportunidad de trabajarlo, anda excelente en cancha y el lote que le toca enfrentar es bastante parejo. Mi caballo tiene mucho chance y considero que esta carrera la gano yo.

Luego de 126 días sin correr, estarás en el lomo del ejemplar Oporto.

-Este caballo tuve la oportunidad de llevarlo al aparato, salió muy bien y efectivamente vamos a la reaparecida. Tenemos chance de estar allí entre los primeros lugares metido.

En la segunda válida del 5y6 nacional repites al ejemplar German Champion.

- Este es un caballo al cual se le corrige la partida desde el aparato, ya que anteriormente otorgaba muchas ventajas en el brinco inicial. Sin embargo, en su pasada actuación mostró una mejoría notable en ese aspecto y este domingo esperamos una salida con mayor fuerza para alcanzar el triunfo.

Carrera de los Acumulados: R24 La Rinconada

Finalmente, en la carrera de los acumulados vas en el lomo de Rue Du Bac de Henry Trujillo en 1.100 metros.

-Sí a esta yegua tuve la oportunidad de brisearla a pesar de que ella es un poco indócil para trabajarla. Anda excelente en la cancha, la estrategia es venir a la casa de la carrera y buscar de sorprender en los metros finales.