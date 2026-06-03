David Palencia busca emular la hazaña de su padre este domingo en La Rinconada

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El entrenador conversó con el equipo de Meridiano Web tras la sesión de aprontes en La Rinconada. Además de evaluar las opciones de Starship Gold y Seventy Five, reveló una emotiva motivación familiar detrás de la participación de Queen Of Dragons en el Clásico "Hipódromo La Rinconada" (GI).

El preparador David Palencia aprovechó los micrófonos de Meridiano Web para dirigirse a toda la afición hípica del país. Tras una minuciosa supervisión de los ajustes previos y los trabajos matutinos de los ejemplares alojados en su caballeriza, el profesional de la hípica ofreció un panorama claro sobre las tres piezas que presentará este domingo en el óvalo de Coche.

“Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en contacto con los lectores de Gaceta Hípica. Es un inmenso placer conversar con ustedes en una semana donde tengo la responsabilidad de ensillar a tres de mis presentados”, manifestó Palencia al inicio del diálogo.

Sexta carrera: Borrón y cuenta nueva para Starship Gold

El primer compromiso para el establo de Palencia llegará en la sexta competencia del programa por intermedio de la yegua Starship Gold, una corredora que contará con los servicios del jinete profesional Rafael Solano. El entrenador fue enfático al solicitar paciencia a los apostadores con respecto a las actuaciones previas de su pupila:

“A esta yegua hay que borrarle de forma definitiva sus tres últimos compromisos. Para esta oportunidad, el calendario oficial presentó un llamado muy cómodo, el cual está dirigido de manera exclusiva a yeguas que no registran victorias en lo que va del año 2026”, explicó el preparador.

Asimismo, detalló las modificaciones que aplicó en la rutina del ejemplar para buscar un cambio radical en su rendimiento:

“Decidimos otorgar la oportunidad a Rafael Solano para su conducción. Además, aplicamos un plan de trabajo especial: la sacamos de la pista habitual y cumplió entrenamientos en la batea con el objetivo de renovar su condición física. Tengan presente a esta yegua para las diferentes combinaciones del domingo”.

Segunda válida para el 5y6: Seventy Five acude con mayor ajuste

En el marco de la segunda competencia del tradicional juego del 5y6, el entrenador ratificó la confianza en el jinete Kelvin Perfecto para conducir a Seventy Five, un ejemplar que dio muestras de evolución en su carrera más reciente.

Palencia recordó las circunstancias de aquella participación y argumentó por qué espera un salto de calidad en este nuevo intento:

“Este ejemplar reapareció falto de condición en su pasada actuación. En esa oportunidad el planteamiento fue buscar la velocidad desde el inicio, pero ahora bajamos 200 metros en el recorrido total. El caballo acude a este compromiso mucho más puesto, acumula excelentes galopes en su preparación y su mejoría es notable, por lo cual debe figurar en los análisis de la cátedra”.

La prueba central: Una cita con la historia en el Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I)

El momento cumbre de la tarde para el equipo de David Palencia ocurrirá en el evento central de la jornada, el Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I), compromiso que marca el primer peldaño de la Triple Corona de yeguas. Allí, el entrenador confía en el talento de la potra Queen Of Dragons, una inscripción que además despierta un profundo sentimiento familiar.

“Es el compromiso más importante de la tarde y guarda una anécdota muy bonita para mí. Tengo el deseo inmenso de ganar este clásico debido a que mi padre tuvo la oportunidad de conquistarlo en la temporada de 1985 con la campeona Algodonal, en aquella mítica yunta con el jinete Ángel Francisco Parra”, rememoró con emoción.

El destino coloca al entrenador ante una oportunidad idéntica en este 2026, ahora bajo la responsabilidad de Queen Of Dragons, una potranca que asume este exigente reto con una campaña corta pero efectiva de solo dos actuaciones públicas, donde registra un tercero y una victoria.

“Para este gran compromiso aseguramos los servicios de mi compadre Hemirxon Medina, un jinete que se entendió a la perfección con la yegua desde el primer momento. Ella llega a la carrera con una base sólida de cinco briseos en su cuenta. Todo el equipo mantiene una fe enorme y una gran alegría por participar en este primer paso de la Triple Corona. Solo nos queda desearle el mayor de los éxitos este domingo en la pista”, concluyó Palencia.