El autentico video corre en el clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI) en recorrido de 1.600 metros

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Con una programación de catorce competencias, el óvalo de Caracas se prepara para una jornada de alta intensidad dominical. El Clásico "Hipódromo La Rinconada" y el esperado retorno a la ruta ganadora de la tordilla Mora Linda centran la atención de la cátedra hípica.

Expectativa en la arena de Coche: Selectiva Grado I

A solo días para el inicio de la reunión número 24 en el Hipódromo La Rinconada, las autoridades hípicas ratificaron una atractiva programación de catorce competencias. El calendario de este fin de semana incluye la primera prueba selectiva del mes de junio, cita que forma parte de la prestigiosa tríada para hembras: el Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I). La afición ya inició la tradicional búsqueda de los reportes de última hora, por lo que la expectativa crece a medida que se acerca la jornada dominical en la arena caraqueña. En un programa tan parejo, el análisis minucioso será crucial para acertar las diferentes jugadas exóticas y asegurar los mejores dividendos de la tarde.

Quinta válida: A la carga Mora Linda la tordilla acapara miradas en los 1.600 metros

Uno de los puntos de mayor interés para los apostadores llegará en la décima tercera competencia de la tarde, compromiso que es válido como el quinto eslabón del tradicional juego del 5y6 Nacional. Esta prueba contará con una nómina oficial de nueve potras de tres años. Cada uno de los establos participantes buscará la victoria y el acceso a una parte de la atractiva bolsa adicional especial de 195.000 dólares, dispuesta para el exigente recorrido de la milla.

Desde el puesto de pista número siete, la tordilla Mora Linda surge como una de las principales cartas al triunfo. Sus actuaciones más recientes estuvieron marcadas por la adversidad; el ejemplar sufrió una mala salida del aparato y, de forma posterior, soportó tropiezos en la recta de enfrente, un incidente que alteró su accionar con pequeños saltos en una fracción del trayecto de 1.400 metros. Aquella competencia, disputada el pasado 25 de abril, significó apenas su segunda presentación oficial tras el recordado galope con el cual esta hija de Caracaro deslumbró a la cátedra en la arena de Coche a comienzos de la temporada.

La yunta Quevedo-Mora Linda lista para la victoria

Para este domingo, la responsabilidad de conducir a la veloz tordilla recaerá por tercera ocasión consecutiva en las manos del jinete profesional Francisco Quevedo. En esta ocasión cargará un hándicap asignado de 53 kilos en su sillín, un peso ideal para el trayecto de los 1.600 metros.

Los reportes de la pista matutina confirman que la yegua se encuentra mucho más aclimatada a la distancia y exhibe unas extraordinarias condiciones físicas en sus aprontes de cancha. Con estos argumentos técnicos a su favor, la pupila se perfila como una fuerte candidata a vencer y promete convertirse en una de las bases principales para las combinaciones del bloque mayoritario del 5y6 Nacional.