La implacable estadística de la última década que desafía el favoritismo de Madame Karina en La Rinconada

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Un repaso a la última década de la competencia que abre la Triple Corona de yeguas. Apenas tres corredoras lograron el doblete con el Clásico "Asamblea Nacional" en los últimos diez años, un selecto club al que la pupila de la casa aspira ingresar este domingo.

La expectativa crece en el óvalo de Coche ante la disputa de la reunión número 24 de la temporada. Un viaje a través de los archivos históricos del hipismo venezolano permite analizar los últimos diez años de celebración del Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I). Este emblemático evento representa de forma oficial el primer paso de la Triple Corona para potras de tres años, una de las citas de mayor prestigio en el calendario hípico nacional.

Para esta edición de 2026, un selecto grupo de nueve potrancas nativas saltará a la pista en el exigente recorrido de 1.600 metros. Además de la gloria profesional que otorga el triunfo, las competidoras irán en busca de una atractiva recompensa económica, ya que la prueba cuenta con una bolsa especial a repartir de 195.000 dólares en premios.

El análisis técnico de la nómina revela que varias de las inscritas de este domingo acuden tras participar en la carrera preparatoria por excelencia: el Clásico "Asamblea Nacional" (Grado II), el cual se disputó bajo la misma distancia de la milla. En dicha oportunidad, la potra Madame Karina obtuvo una victoria categórica al cruzar el espejo con una holgada ventaja de 11 cuerpos sobre sus escoltas, registro que acompañó con una notable marca cronométrica de 100 segundos exactos para los 1.600 metros.

La dura estadística del pasado: Un doblete para pocas

A pesar de la contundencia que exhibió Madame Karina en la antesala, la historia de la última década en La Rinconada demuestra que el doblete de ambas coronas selectivas es una tarea sumamente compleja. En los últimos dos lustros, solo tres corredoras excepcionales tuvieron la capacidad física de conquistar el Clásico "Asamblea Nacional" y, de forma posterior, ratificar su hegemonía en el Clásico "Hipódromo La Rinconada".

A continuación, se detalla el historial de las únicas tres campeonas que alcanzaron esta proeza hípica en el pasado reciente:

Temporada 2018 - Rosalba María: La calificada corredora inscribió su nombre en esta selecta lista tras imponerse en el Clásico "Asamblea Nacional" bajo la certera guía del jinete Jorge Urdaneta . Semanas después, la pupila que contó con el entrenamiento del profesional Carlos Alberto Arteaga repitió la dosis en el primer paso de la Triple Corona para consolidar su liderazgo institucional. A la postre logro solo doble corona.

Temporada 2022 - Lyndacarter: Una de las campeonas más recordadas por la afición caraqueña. La valiosa alazana se adjudicó la antesala preparatoria con la monta del jinete profesional Rafael Solano y el cuido del preparador Ramón García Mosquera . Con esa misma yunta, la defensora de las sedas clásicas sumó de inmediato el Clásico "Hipódromo La Rinconada", el inicio de una campaña que la llevó hacia la inmortalidad hípica. Logra a la postre la Triplecoronada.

Temporada 2023 - Mi Querida Emma: El precedente más fresco de esta proeza lo firmó la valiosa corredora del patio. La potra logró una sólida victoria en el "Asamblea Nacional" bajo la conducción del joven fusta Jaime Lugo Jr. y las directrices profesionales del entrenador Ramón García Mosquera. En el compromiso posterior, la invicta de la temporada ratificó sus condiciones, se alzó con la primera gema en el óvalo de Coche y, de forma posterior, barrió con la Triple Corona de hembras.

El reto dominical en los 1.600 metros: Domingo R24

Este domingo, Madame Karina saltará a la arena de Coche con el favoritismo de la cátedra, avalada por su reciente exhibición de poder físico y velocidad. No obstante, las estadísticas de la última década advierten sobre la paridad y la presión psicológica que caracteriza al primer peldaño de la Triple Corona.

Las otras ocho aspirantes al título ajustaron sus estrategias en los entrenamientos matutinos con la firme intención de alterar los pronósticos y reclamar la mayor porción de los $195.000 disponibles. El escenario está listo para una competencia que promete emociones de principio a fin, donde el tiempo y la pista dictarán si Madame Karina se une al selecto club de Rosalba María, Lyndacarter y Mi Querida Emma, o si la historia abre paso a una nueva sorpresa en el óvalo de Caracas.