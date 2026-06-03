INH asume el control directo de las apuestas hípicas y deportivas tras cese de contrato con Corporación Cordialito

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa este miércoles 03 de junio a la colectividad, a los centros hípicos, webs deportivas, sport books y demás establecimientos del sector legal de juegos de azar, el inicio de un Plan de Regularización y Transición Operativa motivado por el cese de la relación contractual, bajo la modalidad de mutuo acuerdo, con la empresa Corporación Cordialito C.A.

A partir de la presente fecha, la máxima autoridad hípica del país asume de forma directa e integral la administración, operación y control tecnológico del Sistema de Apuestas de las Jugadas Nacionales — incluyendo el tradicional e histórico 5 y 6 —, Internacionales y Deportivas. Esta medida busca optimizar

los procesos, transparentar los flujos de recaudación y garantizar la seguridad de los apostadores y operadores autorizados.

"Hemos iniciado un proceso ordenado de transición operativa con el firme propósito de fortalecer la institucionalidad del turf nacional. En estricto apego al marco legal que nos rige, el INH toma las riendas directas del sistema de apuestas para asegurar la continuidad, eficiencia y transparencia de cada jornada hípica, apalancándonos en una infraestructura tecnológica moderna y confiable." comentó Julio César León Heredia, Presidente del INH y de la Junta Liquidadora.

Directrices de Obligatorio Cumplimiento

Para velar por la estabilidad del sistema económico y operativo del hipismo venezolano durante esta transición, la Junta Liquidadora del INH ha dictado tres líneas de acción inmediata:

1. Regularización de Obligaciones Financieras: Todas las personas naturales o jurídicas que mantenían relaciones comerciales vigentes con la Operadora Cordialito C.A. tienen el deber estricto de saldar la totalidad de sus compromisos financieros pendientes. Dichos pagos corresponden a la actividad económica registrada hasta la última jornada hípica celebrada el pasado domingo 31 de mayo de 2026.

2 . Respaldo Tecnológico e Institucional: Amparados en las facultades otorgadas por el Decreto Ley N° 422 (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.397) y las Normativas vigentes sobre Juegos Hípicos (Gaceta Oficial N° 39.295), el INH contará con el soporte especializado de los aliados tecnológicos INVERSIONES TECNOBYTES 17 C.A. y GBC GAMING C.A. para la continuidad impecable de las plataformas de captación de jugadas.

3. Jornada Especial de Regularización Contractual: Se convoca de carácter urgente a todas las empresas, comercializadores y plataformas web del sector a participar en las mesas técnicas

presenciales para la formalización y firma de su nueva permisología directamente con el INH.

Fechas de atención: Desde el jueves 4 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026.

Modalidad: Atención presencial y personalizada.

Gestión de Citas: Mecanismo exclusivo mediante mensajería de WhatsApp al número oficial 0424-222.09.81.

ADVERTENCIA LEGAL INSTITUCIONAL: El Instituto Nacional de Hipódromos recuerda que aquellos establecimientos, páginas web o plataformas que continúen operando y comercializando

jugadas hípicas o deportivas sin la debida regularización y el contrato directo con este ente rector, incurrirán formalmente en desacato administrativo. Esta acción acarreará de forma inmediata las responsabilidades Civiles, Penales y Administrativas correspondientes contempladas en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

“El INH reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del deporte hípico nacional, la protección de los trabajadores del sector y la transparencia hacia los miles de aficionados que confían semana a semana en nuestra institución” concluyó, León Heredia.