Gabriel Márquez alerta a la afición: “Tengo un lance que me gusta mucho para este domingo en La Rinconada”

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Como ya es una sana costumbre en nuestro ciclo de entrevistas exclusivas, el espacio abre sus puertas para recibir al destacado entrenador Gabriel Márquez. El profesional de la preparación vive un momento dulce en la presente temporada y se consolida en la cima de la estadística.

Hasta la fecha, el preparador comanda el liderato del segundo meeting de entrenadores en el óvalo de Coche con un sólido registro de ocho triunfos, una cifra que demuestra la efectividad de su caballeriza.

Para esta reunión número 24, el líder del patio no bajará la guardia. El estratega inscribió un total de cinco ejemplares presentados, los cuales saldrán a la pista este domingo con la firme intención de mantener la racha ganadora y brindar un bonito espectáculo a la fanaticada hípica.

La fórmula del éxito: Fe, equipo y disciplina en La Rinconada

Fiel creyente de Dios y de los valores fundamentales de la hípica, Márquez es tajante al momento de explicar su sobresaliente temporada. Para el entrenador, los éxitos en el Hipódromo La Rinconada no son producto del azar, sino la consecuencia directa de un esfuerzo mancomunado. El trabajo en equipo, la constancia inquebrantable y la dedicación diaria en el alba de las caballerizas constituyen los pilares de su organización.

A pesar de no contar con un ejemplar inscrito en la prueba selectiva de la jornada, el preparador afronta el compromiso con el mismo optimismo de siempre. Sus cinco pupilos saltarán a la cancha en óptimas condiciones físicas y listos para dar una dura batalla en sus respectivos lotes. La meta de la cuadra es clara: responder a la confianza del público y ratificar por qué Márquez ocupa el sitial de honor en el circuito caraqueño.

Las labores para el entrenador arrancan en la segunda carrera con la importada Colder Weather que regresa luego de 63 días sin correr.

- Se trata de una yegua norteamericana que falló en sus dos actuaciones más recientes. Sin embargo, aplicamos los correctivos necesarios para subsanar algunos detalles en su condición. Reaparece en un lote bastante parejo y atractivo; tengo la plena convicción de que estará en la definición de la carrera.

Luego en la séptima carrera, salta a la cancha Dwtn Maddie Brown que viene de ganar en su más reciente.

-Ella viene de obtener una bonita victoria en el lote de reclamo. Ahora afronta el reto de subir a la serie de ganadoras de dos. La yegua conserva un estado físico impecable; de hecho, la mañana de este jueves cumplió con un excelente galope en la pista. Si logra sortear su limitación, estará metida de lleno en la definición. Invito a los aficionados a tenerla muy presente porque el chance es enorme.

Para la primera válida del 5y6 nacional dos presentadas: Abusiva y Katalina.

-Abusiva es una yegua de una enorme consistencia; todas sus carreras son buenas. En esta ocasión contará con un valioso descargo de cuatro kilos, y a pesar de la paridad del lote, la nuestra no deja de deslucir. Con relación a Katalina, ella reaparece en esta oportunidad con la expectativa de una buena actuación. Posee ciertas limitaciones, pero gracias a la valiosa labor del médico veterinario se mantiene estable hasta el momento.

Entrevista: Lance Ejemplar 5y6 nacional

Finalmente cierra sus presentados a la altura de la tercera válida, donde va ensillar al ejemplar Abu Pepe que regresa luego de 49 días sin correr.

- Este es el auténtico lance de la cuadra. El ejemplar anda muy bien y lo ratificó esta mañana con un ajuste preciso en la pista. La carrera es sumamente equilibrada, pero el caballo atraviesa un gran momento físico. Ponemos este compromiso en manos de Dios con la fe de alcanzar una nueva victoria para su gloria