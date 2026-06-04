Hemirxon Medina: Queen Of Dragons ante un gran reto en el Hipódromo La Rinconada (GI)

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Las cartas están echadas en el principal óvalo del país. Solo faltan horas para que el público disfrute una nueva y emocionante jornada de carreras en el Hipódromo La Rinconada. La directiva programó para este domingo un total de 14 competencias de alto nivel, que incluyen un evento selectivo de enorme trascendencia para toda la fanaticada hípica nacional.

El plato fuerte de la reunión se escenificará en la quinta válida del juego del 5y6. En dicha prueba, un lote de nueve potras de tres años saltará desde el aparato de partidas con un solo objetivo: conquistar el Clásico Hipódromo La Rinconada (Grado I), primer paso de la Triple Corona para yeguas, en un exigente trayecto de 1.600 metros.

Hemirxon Medina ante un nuevo reto: R24 La Rinconada

El equipo de Meridiano Web fue en busca de los protagonistas de este importante evento selectivo. En los pasillos del óvalo de Coche, conversamos con un jinete que persigue la meta de dejar su huella en la historia del turf local. Hasta la fecha, este profesional no ha tenido la oportunidad de alzar la copa en este cotejo, por lo que este domingo la realidad podría alinearse con sus sueños.

Se trata de Hemirxon Medina, quien recibió el valioso espaldarazo del entrenador David Palencia y de los propietarios de la prestigiosa divisa “M&P”. El fusta será el encargado de guiar los estribos de la potra Queen Of Dragons, una pistera que cuenta con una campaña corta pero efectiva de dos actuaciones y un resonante triunfo en su historial.

Con la mirada fija en el compromiso dominical, el joven látigo compartió sus impresiones y envió este mensaje de optimismo a toda la afición hípica de Venezuela:

“Envío un saludo cordial a toda la afición hípica. Confirmo mi participación en este evento selectivo y aprovecho la ocasión para agradecer a las conexiones de la yegua por la confianza. Es una potra de gran concepto; acumulamos varias semanas de arduo trabajo con ella y tenemos la fe de realizar una excelente carrera este domingo.”