INH impulsa la modernización y flexibilidad de la hípica nacional con nuevas medidas operacionales

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En una acción orientada a potenciar y actualizar la actividad hípica en todo el territorio nacional, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció la implementación de nuevas disposiciones destinadas a dinamizar el mercado, flexibilizar las opciones de comercialización y optimizar la experiencia de los apostadores.



El presidente del INH y de la Junta Liquidadora, Julio César León Heredia, destacó el impacto positivo que representan estas reformas para el sector. “Nos complace anunciar una serie de medidas diseñadas específicamente para modernizar, flexibilizar y potenciar la experiencia de juego en todo el país”, afirmó la máxima autoridad de la institución, subrayando el compromiso de ofrecer un espectáculo hípico de primer nivel, transparente y al alcance de todos.

Expansión digital y física de las jugadas

Entre las principales innovaciones operacionales, destaca la apertura y expansión de los canales de venta para las tradicionales jugadas de GANADOR y PLACE. A partir de la presente fecha, los aficionados contarán con total libertad para realizar sus apuestas a través de todas las plataformas web debidamente autorizadas, así como en la red física de Centros Hípicos nacionales. “Buscamos brindar más opciones para ganar, adaptándonos a las tendencias digitales y garantizando la comodidad de nuestra afición”, puntualizó León Heredia.

Julio César León Heredia. Presidente del INH y Junta Liquidadora. Foto: INH.

Mayor libertad y flexibilidad comercial

Como parte de una reestructuración estratégica para incentivar la economía del sector, el INH eliminó la antigua clasificación de los establecimientos. Con esta medida, queda derogada la obligatoriedad de la Jugada GANADOR. “Con este paso, estamos otorgando una mayor flexibilidad operativa a toda nuestra valiosa red de aliados comerciales, eliminando trabas burocráticas y dinamizando el funcionamiento diario de los Centros Hípicos”, explicó el presidente del instituto.

Optimización del 5 y 6

Para finalizar, se dio a conocer la actualización de la jugada preferida y de mayor tradición entre las familias venezolanas: El 5 y 6. Con el firme propósito de seguir mejores dividendos, el factor de multiplicación por combinación se establece en 25 Bs. “Seguimos trabajando con absoluto entusiasmo y dedicación. Invitamos a toda la gran afición hípica a sellar y preparar sus cuadros para asegurar mejores dividendos en cada jornada”*, concluyó Julio César León Heredia.