Mi Bago y José Ortiz son las estrellas del Kingston Stakes en el Festival del Belmont Stakes

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La emoción no da tregua en el óvalo de Saratoga. La cuarta competencia de este miércoles 3 de junio, en el marco de la prestigiosa mini-temporada denominada Belmont en Saratoga, se escenifica el Kingston Stakes ($200,000), una exigente prueba de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre la pista de grama que se convierte en un auténtico monólogo por parte del veloz potro Mi Bago.

Conducido por la estrella boricua José Ortiz y bajo el impecable entrenamiento de Mark Casse, el defensor de los colores de Gary Barber no encuentra oposición alguna desde el momento en que se abren las puertas del aparato. Con un paso tan cómodo como demoledor, el ejemplar anula por completo las energías de sus enemigos, quienes contemplan impotentes cómo se les escapa la victoria de punta a punta.

Un ritmo demoledor en el césped neoyorquino

Mi Bago, reconocido como uno de los velocistas más consistentes de la escuadra de Casse en distintas pistas de la Unión Americana, salta esta vez a la acción sin las gríngolas (blinkers), un cambio estratégico que lo hace salir más disparado que nunca en busca de la gloria.

Bajo el control milimétrico de “El Mago” Ortiz, el puntero impone condiciones con parciales sumamente firmes: marca :23.89 para los primeros 400 metros, detiene el cronómetro en :47.02 en la media milla y registra 1:10.76 en los 1,200 metros. Durante todo el trayecto, Leon Blue y George Briggs intentan seguirle el tren de carrera en el segundo y tercer puesto, pero terminan extenuados ante el fuerte ritmo de carrera.

El favorito no puede contra el puntero

Al ingresar a la recta final, José Ortiz voltea con total confianza para buscar a sus rivales, consciente de que su conducido todavía guarda inmensas reservas de energía. Desde el fondo del lote, comienza a descontar terreno Spirit of St. Louis, el cotizado ganador de Grado 1 que cierra como el gran favorito de la afición con proporción de 8-5. Sin embargo, su feroz avance resulta estéril ante la soberbia demostración de Mi Bago, el cual pasa la milla en 1:33.76 y cruza el espejo con una holgada ventaja de 4 1/2 cuerpos, para sentenciar la prueba en un tiempo definitivo de 1:39.61 sobre una pista de grama que se presenta en condición firme.

Tras el ganador, Spirit of St. Louis tiene que conformarse con la posición de escolta, mientras que un agotado George Briggs finaliza en el tercer lugar y Bettrluckythangood completa la superfecta en la cuarta casilla.

Este imponente triunfo ratifica la calidad del hijo de Vekoma en Wabanaki por Indian Charlie, criado en el propio estado de Nueva York. Con esta victoria, el valioso corredor eleva su campaña a 7 primeros lugares en 17 presentaciones públicas, superando con holgura la barrera de los $600,000 en premios acumulados.

En las taquillas de apuestas, Mi Bago premia la confianza de sus seguidores como un excelente dividendo de $11.66 a Ganador, $4.42 a Placé y $2.74 a Show. Por su parte, el favorito Spirit of St. Louis abona $3.62 y $2.22, mientras que George Briggs cierra con $2.26 a Show.