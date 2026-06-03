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Una de las pruebas más importantes y esperadas que se realiza en la semana hípica es la edición 42 del Jaipur Stakes (G1), la cual entrega una bolsa de $500.000 y está reservada para purasangres de tres y más años en recorrido de 1.100 metros en grama, contando este año con una nómina de diez ejemplares a competir.

Belmont Stakes: Ag Bullet por la repetida en el Jaipur Stakes (G1) en Saratoga el sábado

La competencia se va a celebrar este sábado en el recinto de Saratoga Race Course, nuevamente, a la espera de su regreso a Belmont Park la temporada que viene, y este año tiene como principal atracción la participación de la tordilla Ag Bullet, flamante ganadora de la edición anterior frente a los machos.

Presentada por el entrenador Richard Baltas y montado por el astro puertorriqueño John Velázquez, la veloz corredora realizará su primera presentación de la temporada como una madura de seis años, llegando con una campaña de ocho victorias en 17 presentaciones y $2.9 millones de dólares en dinero producido.

Como posible rival en la competencia destaca el sprinter Litigation, presentado por Brian Lynch y con la monta del francés Florent Geroux; asimismo, aunque no parte como favorito, el entrenado por William Mott (máximo ganador de la prueba) hará correr a Bold Journey con el venezolano Junior Alvarado, presentándose como una peligrosa sorpresa.