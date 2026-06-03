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El segundo Stakes de grado de la espectacular jornada sabática en el óvalo de Saratoga se disputará en la octava carrera del programa. Con una hora oficial de partida fijada a las 3:25 de la tarde, los aficionados disfrutarán de una nueva edición del True North Stakes (G3). Esta competencia repartirá una bolsa de $400.000 dólares para ejemplares de cuatro y más años en un trayecto de 1.300 metros sobre la pista de arena, donde medirán fuerzas nueve veloces purasangres.

Belmont Stakes: José Francisco D’Angelo a evitar el doblete de Book’em Danno en el True North Stakes G3

Esta segunda prueba selectiva del sábado en Saratoga servirá como antesala de lujo antes de la edición 158 del Belmont Stakes (G1). El evento presenta un duelo electrizante entre el veloz Book’em Danno, gallardo ganador de la edición 2025 con la monta del jockey mexicano Paco López, y el maduro cincoañero Bentornato, pupilo del destacado entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, que contará con la conducción del astro boricua Irad Ortiz Jr.

El defensor del título del año pasado saldrá a la pista como el principal favorito de la competencia gracias a una cotización previa de 2-1. Por su parte, el conducido por el preparador venezolano figura como el enemigo principal en la lista de los expertos para evitar la repetida de su rival. Bentornato llega en plenitud de condiciones a la carrera con un atractivo Morning Line de 8-5.

Como tercer aspirante de enorme peligro para alzarse con la victoria, los analistas ubican al presentado por el miembro del Salón de la Fama, Bob Baffert: el clasificado Imagination, el cual contará con los experimentados recursos del jinete francés Flavien Prat en el sillín