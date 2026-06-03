Venetta con Kendrick Carmouche abre el miércoles selectivo en el Festival del Belmont Stakes

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El histórico hipódromo de Saratoga Springs en Nueva York abre sus puertas este miércoles 3 de junio para dar inicio al esperado Festival del Belmont Stakes. La jornada inaugural, compuesta por diez carreras y seis competencias selectivas, tuvo como primer gran plato fuerte el Bouwerie Stakes ($200,000), una prueba que consagra la superioridad de la potra Venetta en la pista de arena.

Una atropellada perfecta en los 1,400 metros

El Bouwerie Stakes, reservado para potras de tres años nacidas en Nueva York, se disputa en un exigente recorrido de 7 furlongs (1,400 metros).

Venetta, una prometedora hija del novel semental Yaupon, demuestra una madurez pistera impresionante. Guiada con un pulso impecable por el jinete Kendrick Carmouche, la entrenada por Danny Gargan supo dosificar sus energías.

Mientras Galinda y Hot Currency libraban una dura batalla en la vanguardia imponiendo parciales veloces de :22.98 y :45.40, Carmouche mantuvo a Venetta expectante en la cuarta posición durante el primer cuarto de milla, para luego avanzar resueltamente al tercer puesto.

Dominio absoluto en la recta final de Saratoga

Al ingresar a la recta definitiva, el desgaste de las punteras fue evidente tras registrar 1:09.34 para los tres cuartos de milla. Fue allí donde Carmouche desató el avance de su conducida.

A falta de 120 metros para la sentencia, Venetta ya dominaba con solvencia la carrera, cruzando el espejo con un tiempo total de 1:22.63. Sus escoltas en el marcador oficial fueron:

Segundo lugar: Hot Currency

Hot Currency Tercer lugar: Galinda

Galinda Cuarto lugar: Victory Hall

Con esta victoria, la defensora de los colores del Sequel Racing (nacida del vientre de Gypsy Angel por Silver Train) consigue el segundo triunfo de su campaña en apenas tres salidas, después de ganar un Maiden Special Weight en Belmont At The Big A.

El resultado de esta segunda prueba de la jornada deja los siguientes dividendos para los apostadores: