Lion Lake directo al parque de ganadores en el Wonder Again Stakes (G2) en Saratoga

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El viernes 5 de junio es el tercer día del Festival de Carreras Belmont Stakes, que tiene lugar en el Hipódromo de Saratoga. Una semana repleta de competiciones selectivas, en especial el previo día de la edición 158 del Blemont Stakes (G1). El Wonder Again Stakes (G2) de $300,000 tiene a Lion Lake como el caballo a vencer de la justa.

Belmont Stakes: Lion Lake directo a la taquilla

El Wonder Again Stakes (G2) es una carrera que se corre a una distancia de 1,700 metros en pista de grama, en la que Lion Lake (IRE) enfrenta a siete potras de segundo grado de carrera. Con la monta John Velázquez para Brenda Walsh, luce amplia candidata para llevarse los honores.

La irlandesa Lion Lake, que finalizó su invierno en Florida como ganadora de Grado 3, pasó el inicio de la primavera enfrentándose a los mayores desafíos de Kentucky para potrancas de 3 años en pistas de césped. Tras ganarse un gran respeto con sus sólidas actuaciones, llega a New York, para imponer su clase. Bajo la monta de John Velázquez.

Luego esta la entrenada por Todd Pletcher, Time to Dream, donde comenzó su carrera con un récord de 2-2, incluyendo una victoria en una carrera de stakes el verano pasado. Con su jinete habitual, Irad Ortiz Jr., en la silla.

Luego están Quiet Street, Fitz Right, Coach Mazzula, Tax Holiday, Soloist y Call On Me, que completan la nómina de este evento marcado para la novena de la cartelera y que tiene hora de salida las 4:28 p.m. hora venezolana. La jornada del viernes inicia a las 11:45 a.m.