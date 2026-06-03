Always a Runner da revancha y defiende su invicto en el Acorn Stakes (G1) con una bolsa de 500 mil dólares

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Una de las pruebas de gran valor llega este viernes en Saratoga, cuando los tres primeros lugares del Kentucky Oaks (G1) se ven las caras en el Acorn Stakes (G1) de $500,000 encabezada por la ganadora Always a Runner, que defiende su invicto en tres presentaciones, para así consolidar su clase en esta prueba que se corre a nueve furlones.

Belmont Stakes: Always a Runner enfrenta a sus rivales de la Oaks

El ganador de cinco premios Eclipse, Chad Brown, presenta a esta hija de Gun Runner en el Acorn Stakes (G1), que da revancha a Meaning y Counting Stars, que escoltaron a la ganadora. Always a Runner, le otorgó la primera victoria a su entrenador en las Oaks, y la segunda para su jinete oficial José Luis Ortiz.

Sus rivales vuelven hacer las mismas de las Oaks, al igual que Prom Queen, que llegó quinta en este compromiso. Ahora con Flavien Prat esta hija de Quality Road, se espera que esté más cerca de la ganadora de la prueba. Completa la nómina Maximum Offer, con Florent Geroux, para el entrenador Ken McPeek.

El Acorn Stakes (G1) está reservada para la décima de la jornada y se corre a las 5:08 p.m. hora venezolana. La jornada del preview day al Belmont Stakes, inicia a las 11:45 a.m.