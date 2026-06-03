No falla: Ganadora del premio Eclipse va contra cinco en el Ogden Phipps Stakes (G1)

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La última carrera de grado celebrada en la cartelera previa al Belmont Stakes Day (viernes 5) en la cual fueron programadas 14 competencias se corre el Ogden Phipps Stakes (G1) en la duodécima de la carta en distancia de 1,800 metros valorada por $500,000 en la cual fueron inscritas seis yeguas maduras entre ellas Nitrogen, ganadora del premio Eclipse como mejor tresañera en la temporada anterior.

Saratoga Race: NItrogen por otro triunfo en su campaña

Nitrogen, la potranca criada en Kentucky por DJ Stable y actual campeona de tres años, regresa para el Belmont Stakes Racing Festival en el hipódromo de Saratoga. El Ogden Phipps ofrece una plaza de clasificación directa para la Breeders' Cup Distaff (G1) que se celebrará en octubre en Keeneland. Nitrogen quedó segunda, a 5 cuerpos y medio de la líder Scylla, en esa prueba del Campeonato Mundial, culminando así su campaña anterior en noviembre en Del Mar.

Entrenada por el miembro del Salón de la Fama Mark Casse, la yegua castaña de 4 años, hija de Medaglia d'Oro, ganó el Clásico de Alabama (Grado 1), de 10 furlongs, en agosto, durante su campaña de dos años, en la que obtuvo el Premio Eclipse (9-6-3-0) y ganó $1.9 millones. Nitrogen nunca ha faltado a los puestos de honor en su trayectoria (15-7-5-3), que ha acumulado más de $2.4 millones.

Nitrogen, con José Ortiz realizó un recorrido rapidísimo de media milla en 47.80 segundos el 14 de mayo sobre la pista principal de Keeneland y regresó 10 días después sobre la misma superficie para realizar un recorrido rapidísimo de cinco octavos de milla en 59.60; el intervalo entre esos esfuerzos se debió al clima húmedo.

El Ogden Phipps Stakes (G1) inicia a las 6:25 p.m. hora venezolana.