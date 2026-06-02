Belmont Stakes: Conoce el historial de los jockeys que buscan ser héroes en la tercera gema

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El trabajo para obtener una monta en cualquier escalón de la Triple Corona estadounidense se lleva a cabo desde las caballerizas y después en el campo, al preparar a los potros de primer año que inician su entrenamiento para carreras clasificatorias para cualquiera de las tres pruebas que conforman la triada más popular del mundo.

Belmont Stakes: Vamos a conocer a los jinetes participantes

El grupo de jinetes reunidos para correr en el Belmont Stakes (G1) de este año incluye a los más destacados del estado de Nueva York, entre ellos cinco que compitieron en la carrera del año pasado. Estos son los pilotos:

Junior Alvarado, jinete de Chief Wallabee, está en su quinta participación para la carrera de los Claveles, con una victoria lograda la pasada temporada con Sovereignty. El Atleta Meridiano 2025, con Mott, busca mejorar el cuarto en el Kentucky Derby (G1).

Dylan Davis se ha convertido en uno de los mejores jinetes en Nueva York. Davis acaba de regresar tras un largo periodo de recuperación debido a una lesión sufrida en noviembre de 2025 y montará al caballo Ottinho en el Belmont Stakes (G1). El potro viene de obtener el segundo puesto en el Toyota Blue Grass Stakes. Davies debutó en el 2022 en esta prueba con Golden Glider, que ocupó el octavo lugar.

Many Franco, otro jinete del patio oriundo de Puerto Rico y ganador de varios meetines en el circuito de la NYRA, busca su segunda victoria en el Belmont, tras lograrlo por vez primera con Tiz The Law (2020). Franco cumplirá su sexta participación sobre el lomo de Growth Equity.

Antonio Fresu, el italiano, hace su estreno en esta competición sobre el ejemplar Vitruvian Man. Fresu, con larga experiencia en Italia y en Dubái, se mantiene en alto nivel en California de la mano de Doug O’Neil; desde el 2023 se ha convertido en uno de los jockeys más destacados en Santa Anita Park y Del Mar.

Irad Ortiz Jr. suma doce presentaciones en el Belmont Stakes (G1), con un par de victorias en su haber. Este año, será su actuación 13 y lo hace con Renegade, que viene de caer por pescuezo ante Golden Tempo, que también estará presente en este evento. Ortiz Jr. ganó la tercera gema sobre Creator (2015) y Mon Donegal (2022).

José Ortiz, hermano mayor de Irad, ganador del Derby, estará por décima vez en el “Test de los Campeones”. Suma una victoria con Tapwrit (2017). José se convirtió en el noveno jinete en la historia en obtener el Daily Double del Oaks/Derby, tras su triunfo con Always a Runner en el Kentucky Oaks.

Flavien Prat, el francés ganador de los dos últimos premios Eclipse como mejor jinete en Estados Unidos, va a su sexta presentación y lo hace encima de Emerging Market, que llegó décimo en las Rosas. Prat, con Hot Rod Charlie, obtuvo un segundo lugar en el 2021, como su mejor figuración para la tercera gema.

Luis Sáez, de Panamá, cuenta con ocho actuaciones para el Belmont, y cuenta con dos victorias: Essential Quality (2021) y Dornoch (2024): Luis estará en los estribos de Powershift, que entra en esta competición en la última semana. Es un ganador de una carrera hace cinco semanas y se enfrenta a este grupo fuerte en su recorrido.

John Velázquez es el más longevo del grupo con 54 años; lleva 28 actuaciones en la carrera, con par de triunfos: la yegua Rags to Riches (2007) y Union Rags (2012). El jinete Salón de la Fama, ganador de cinco títulos en Saratoga, guiará a Commandment, que llegó sexto en el Derby de las Rosas.

El Belmont Stakes (G1) está programado para las 7:04 p.m. hora venezolana.