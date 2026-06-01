Belmont Stakes: Así quedaron los puestos de salida para la edición 158

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Este sábado 6 de junio, el hipódromo de Saratoga Springs tendrá una cartelera de 14 competencias, en la que incluyo ocho eventos de grados entre la edición 158 del Belmont Stakes (G1), tercer peldaño de la triple corona estadounidense. En la que Golden Tempo, reta a un grupo de machos élites, que buscan evitar que se quede con la doble corona estadounidense.

Belmont Stakes: Golden Tempo vs Renegade por la revancha

La tarde de este lunes 1 de junio del 2026 se realizó en las inmediaciones del hipódromo de Saratoga en el estado de New York, los sorteos de puestos de salida de los ejemplares que van a competir en el Belmont Stakes (G1), en su versión 158 de la historia que se correrá en distancia de 2,000 metros y cuenta con la nómina de nueve tresañeros a competir.

La tercera joya de la Triple Corona del hipismo en Estados Unidos se va a correr el próximo sábado 6 de junio en el hipódromo de Saratoga por tercera y última vez en la historia. Su recinto original, Belmont Park retoma esta prueba la próxima temporada a su distancia original 2,400 metros.

Serán nueve los ejemplares que van a competir en la joya de la corona con más historia y longeva del turf norteamericano y la cual será recorrida en 2,000 metros. Los puestos de partida del aparato de salida de la edición 158 del Belmont Stakes quedaron así:

P.P. Ejemplar Jockey Trainer 1 Vitruvian Man Antonio Fresu Doug O’Neill 2 Powershift Luis Sáez Todd Pletcher 3 Chief Wallabee Junior Alvarado William Mott 4 Renegade Irad Ortiz Jr. Todd Pletcher 5 Ottinho Dylan Davis Chad Brown 6 Growth Equity Manuel Franco Chad Brown 7 Commandment John Velázquez Brad Cox 8 Emerging Market Flavien Prat Brad Cox 9 Golden Tempo José L. Ortiz Cherie DeVaux

La edición número 158 del Belmont Stakes (G1) se corre en la carrera 13, y la hora de salida pautada a las 7:04 p.m. hora venezolana.