Belmont Stakes: Lo que no sabías del Test de los Campeones: ¡Prepárate para sorprenderte!

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Van 157 años de tradición de la tercera gema de triplecorona de Estados Unidos. Conocido como el “Test de los Campeones” que llega este año a su número 158 el Belmont Stakes (G1) que se remonta desde su creación desde 1867. Este año se corre por última vez en Saratoga, debido que Blemont Park, se encuentra en pleno proceso de renovación, cuya finalización está prevista para la temporada de otoño.

Belmont Stakes: Cambios y hecho históricos

Ese cambio de sede (2024) obligó también a una reducción en la distancia de la carrera a 1 1/4 millas (2.000m) de su habitual 1 1/2 millas (2.400m), porque la pista principal de tierra de Saratoga es un óvalo de 1 1/8 millas (1,800m), mientras que el óvalo de la pista principal de Belmont de 1 1/2 millas es ideal para una carrera de esa distancia.

También cabe destacar que no habrá intento de Triple Corona por octavo año consecutivo. Sin embargo, se espera que el Belmont 2026 atrajo al ganador del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo y el subcampeón Renegade, así como Chief Wallabee, que arribó cuarto, respectivamente y seis participantes adicióneles que buscan la fama.

Traemos para ti algunos hechos históricos que envuelven a esta carrera, donde, el ganador recibirá una manta de Claveles Blanco.