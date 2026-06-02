Belmont Stakes: Lo que no sabías del Test de los Campeones: ¡Prepárate para sorprenderte!

Van 157 años de tradición de la tercera gema de triplecorona de Estados Unidos. Conocido como el “Test de los Campeones” que llega este año a su número 158 el Belmont Stakes (G1) que se remonta desde su creación desde 1867. Este año se corre por última vez en Saratoga, debido que Blemont Park, se encuentra en pleno proceso de renovación, cuya finalización está prevista para la temporada de otoño.
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Belmont Stakes: Cambios y hecho históricos
Ese cambio de sede (2024) obligó también a una reducción en la distancia de la carrera a 1 1/4 millas (2.000m) de su habitual 1 1/2 millas (2.400m), porque la pista principal de tierra de Saratoga es un óvalo de 1 1/8 millas (1,800m), mientras que el óvalo de la pista principal de Belmont de 1 1/2 millas es ideal para una carrera de esa distancia.
También cabe destacar que no habrá intento de Triple Corona por octavo año consecutivo. Sin embargo, se espera que el Belmont 2026 atrajo al ganador del Kentucky Derby (G1), Golden Tempo y el subcampeón Renegade, así como Chief Wallabee, que arribó cuarto, respectivamente y seis participantes adicióneles que buscan la fama.
Traemos para ti algunos hechos históricos que envuelven a esta carrera, donde, el ganador recibirá una manta de Claveles Blanco.
- Cherie DeVaux, busca emular Jena Antonucci que hizo historia en el Belmont Stakes en 2023 cuando Arcangelo, conducido por Javier Castellano, logró una victoria para convertirse en la primera y única mujer entrenadora en ganar este evento.
- Count Fleet (1943) ha sido el último ganador (y la Triple Corona), en conseguir dividendo más bajo de la historia $2.10 a ganador.
- Secretariat estableció el récord en 1973 cuando ganó la Triple Corona en 2:24 en su distancia habitual de 1 milla y media.
- Golden Tempo, busca igualar a Sovereignty, en conseguir el doblete más reciente, Kentucky Derby-Belmont Stakes (sin contar a los ganadores de la Triple Corona).
- Número de ganadores del Belmont Stakes (desde 1905) que han salido desde la posición 1. Si bien la posición interior no ha producido un ganador del Kentucky Derby desde Ferdinand en 1986, en el Belmont Stakes ha producido ocho victorias más que cualquier otra posición en la puerta de salida, incluyendo más recientemente a Justify en 2018 cuando se convirtió en el 13.º ganador de la Triple Corona.
- La posición 3 ha producido 16 ganadores, el más reciente Arcangelo en 2023. Sovereignty salió de la posición 2 el año pasado, convirtiéndose en el 14.º ganador del Belmont en salir de esa posición.
- Secretariat ganó la edición de 1973 para convertirse en el primer ganador de la Triple Corona luego de 25 años y lo hizo con margen de 31 cuerpos: récord.
- El color con más victorias en el Belmont Stakes es el bayo o castaño claro, con 61 triunfos, incluyendo a Sovereignty, ganador del año pasado. El castaño oscuro ocupa el segundo lugar con 55. Arcangelo, en 2023, se convirtió en el sexto ganador gris o ruano del Belmont Stakes en la historia de esta prestigiosa carrera
- Sarava, ganadora en 2002, tiene el récord de más dinero producido a ganador de $142,50.
- La mayor multitud que jamás haya asistido al Belmont Stakes se registró hace 21 años, en 2004, cuando Birdstone frustró el intento de Smarty Jones, fue de 120.139 espectadores en vivo.
- El récord de dinero apostado ocurrió en 2014 cuando California Chrome no pudo lograr la triplecorona: $83,054,106. El año pasado se apostaron 55,456,793 dólares en la carrera.
- En el mismo 2014, se registro cifra récord en apuestas realizadas durante la cartelera de $150,249,399.