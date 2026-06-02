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El imperio genético de Northern Dancer: El rey absoluto del Epsom Derby Gr 1

Desde el triple coronado Nijinsky hasta el histórico Secreto, propiedad del venezolano Luigi Miglietti y más reciente, el ganador de la edición 2025

Por

Saúl García
Martes, 02 de junio de 2026 a las 12:17 pm
El imperio genético de Northern Dancer: El rey absoluto del Epsom Derby Gr 1
Kentucky
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La influencia de Northern Dancer en el Epsom Derby Gr 1 no es una simple racha de suerte, es un monopolio genético sin precedentes en la hípica mundial. Desde el triunfo de su hijo Nijinsky en 1970, el padrillo canadiense transformó la carrera más prestigiosa de Europa en el patio de recreo de su propia familia. Su línea de sangre domina el árbol genealógico de casi cada ganador moderno.

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A través de pilares de la hípica como Sadler's Wells, Galileo y el actual fenómeno Frankel, el ADN de Northern Dancer colonizó por completo los registros del Derby. Ningún caballo ha ganado la mítica prueba de Epsom desde 1998 sin llevar la sangre de este coloso en sus venas. El semental no solo redefinió la cría del purasangre, sino que convirtió el Epsom Derby en su legado eterno.

A continuación, la dinastía de campeones (línea directa paterna) que han conquistado la gloria en Epsom:

Generación

Ganador

Año

Semental (Padre)

Hijo

Nijinsky

1970

Northern Dancer

Hijo

The Minstrel

1977

Northern Dancer

Hijo

Secreto

1984

Northern Dancer

Nieto

Golden Fleece

1982

Nijinsky

Nieto

Shahrastani

1986

Nijinsky

Nieto

Generous

1991

Caerleon

Nieto

Dr Devious

1992

Ahonoora

Nieto

Barathea

1993

Sadler's Wells

Nieto

Lammtarra

1995

Nijinsky

Nieto

High-Rise

1998

High Estate

Nieto

Galileo

2001

Sadler's Wells

Nieto

High Chaparral

2002

Sadler's Wells

Nieto

North Light

2004

Danehill

Bisnieto

Motivator

2005

Montjeu

Bisnieto

Authorized

2007

Montjeu

Bisnieto

New Approach

2008

Galileo

Bisnieto

Pour Moi

2011

Montjeu

Bisnieto

Camelot

2012

Montjeu

Bisnieto

Ruler of the World

2013

Galileo

Bisnieto

Australia

2014

Galileo

Bisnieto

Wings of Eagles

2017

Pour Moi

Bisnieto

Masar

2018

New Approach

Bisnieto

Anthony Van Dyck

2019

Galileo

Bisnieto

Serpentine

2020

Galileo

Bisnieto

Adayar

2021

Frankel

Bisnieto

Desert Crown

2022

Nathaniel

Bisnieto

Auguste Rodin

2023

Deep Impact (Línea Galileo)

Tataranieto

Lambourn

2025

Australia

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