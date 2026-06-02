El imperio genético de Northern Dancer: El rey absoluto del Epsom Derby Gr 1

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La influencia de Northern Dancer en el Epsom Derby Gr 1 no es una simple racha de suerte, es un monopolio genético sin precedentes en la hípica mundial. Desde el triunfo de su hijo Nijinsky en 1970, el padrillo canadiense transformó la carrera más prestigiosa de Europa en el patio de recreo de su propia familia. Su línea de sangre domina el árbol genealógico de casi cada ganador moderno.

Epsom Derby: El imperio genético de Northern Dancer

A través de pilares de la hípica como Sadler's Wells, Galileo y el actual fenómeno Frankel, el ADN de Northern Dancer colonizó por completo los registros del Derby. Ningún caballo ha ganado la mítica prueba de Epsom desde 1998 sin llevar la sangre de este coloso en sus venas. El semental no solo redefinió la cría del purasangre, sino que convirtió el Epsom Derby en su legado eterno.

A continuación, la dinastía de campeones (línea directa paterna) que han conquistado la gloria en Epsom: