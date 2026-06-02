Epsom Derby 2026: 17 potros por la gloria en la edición 247 del Epsom Gr 1

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Este sábado 6 de junio, el turf mundial vivirá una jornada histórica. Mientras en Estados Unidos finaliza la Triple Corona, en Europa se disputará una nueva edición de la prueba más famosa del Viejo Continente: el Epsom Derby Gr 1. Esta carrera representa la segunda joya de la Triple Corona de Inglaterra y es el Derby más antiguo del planeta.

Epsom Derby: 17 potros por la gloria en el Epsom Derby Gr 1 este sábado

Este lunes se anunció la lista oficial de los 17 potros de tres años que disputarán la joya intermedia del turf inglés. La carrera más importante de Europa y madre de todos los Derbys del mundo celebra este año su edición 247.

El potro Bow Echo, ganador de las 2000 Guineas Gr 1 y vencedor del primer paso de la tríada inglesa, no participará en el Derby. Con su ausencia, se mantiene una racha de 56 años sin un triple coronado, una hazaña invicta desde que Nijinsky lo consiguió en 1970.

El entrenador Aidan O’Brien, máximo ganador histórico de la prueba con 11 triunfos, competirá con siete ejemplares de su cuadra. Dos de ellos destacan como los principales favoritos: Benvenuto Cellini, hijo del semental Frankel y reciente ganador del Chester Vase Gr 3, y Causeway, un producto de Wootton Bassett que viene de un triunfo en el Gallinule Stakes Gr 3.

El legendario semental Frankel cuenta con cuatro hijos adicionales en la competencia: Action (segundo en el Dante Stakes G2), Ancient Egypt (ganador del Newmarket Stakes), Item (triunfador del Dante Stakes G1) y Proposition (segundo en el Chester Vase G3).