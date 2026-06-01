Belmont Stakes: Primer análisis de los nueve corceles para la carrera de los Claveles Blancos

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Llega la semana del Belmont Stakes (G1), dotado con 2 millones de dólares, que se disputará en Saratoga el próximo sábado en la distancia modificada de 1 1/4 millas por tercera vez y última vez, mientras se completan las obras de construcción del nuevo Belmont Park. Nueve ejemplares fueron inscritos para la máxima gesta que se corre este fin de semena en Estados Unidos.

Belmont Stakes: Análisis previo del tercer peldaño

Tras las bajas de Chip Honcho, Potente y Ocelli, confirmado los puestos de salidas, el Belmont Stakes (G1) cuenta con un total previsto de nueve participantes para la tercera etapa de la Triple Corona. Lote que encabeza Golden Tempo y Renegade, el uno-dos Kentucky Derby (G1).

Aquí les presentamos un primer vistazo, en orden partida:

#1- Vitruvian Man (30-1): entra al compromiso la última semana de nominación de la cuadra de Doug O’Neil que contará con la monta de Antonio Fresu. Llega con una victoria en seis salidas, que incluye un tercer lugar en el Santa Anita Derby (G1) la última prueba clasificatoria para el Derby.

#2-Powershift (12-1); llega al Belmont Stakes (G1) con solo una victoria en su debut a principios de mayo en su tercera carrera. Antes debutó en Tampa Bay en febrero detrás de Emerging Market. En el Tampa Bay Derby (G3), fue sexto.

#3-Chief Wallabee (3-1); tiene una victoria, pero sumó dos puestos entre los tres primeros en el camino al Derby en Gulfstream Park. El primer sábado de mayo, estuvo décimo durante gran parte del inicio y terminó con buena energía para ser cuarto a tres cuerpos del ganador. Esta yunta ganó el Belmont el año pasado con Sovereignty y Mott antes lo hizo en 2010 con Drosselmeyer.

#4-Renegade (2-1); llegó al Kentucky Derby con victorias en el Arkansas Derby (G1) y el Sam F. Davis. En la carrera por las rosas, era el segundo favorito y a pesar de la salida tormentosa en la recta final luchó por el liderato y fue derrotado por solo un cuello. Pletcher ha ganado el Belmont cuatro veces. Irad Ortiz Jr. de nuevo está en los hierros.

#5-Ottinho (20-1); ganó una carrera para debutantes de nueve furlongs en Aqueduct en su segunda salida en diciembre. Pasó al camino del Derby para terminar tercero en el Withers y segundo a mucha distancia en el Blue Grass (G1). Sus últimos tres entrenamientos fueron en Nueva York.

#6-Growth Equity (12-1); obtuvo su primera victoria en Aqueduct y luego ganó el Peter Pan (G3), que fue la carrera preparatoria local para el Belmont Stakes (G1).

#7-Commandment (6-1); otro hijo de Into Mischief, ganador de cuatro carreras en seis actuciones. Ahora contará con la monta de John Velazquez, según su entrenador Brad Cox. Ganó cuatro carreras seguidas antes del Kentucky Derby, Commandment salió lento en los primeros metros en el Derby, y en la recta final mejoró para terminar séptimo, a unos cinco cuerpos del ganador. Essential Quality le dio a Cox su única victoria en Belmont en 2021.

#8-Emerging Market (6-1); con dos victorias en tres salidas, desde febrero con una victoria debut en Tampa y luego pasó directamente al camino del Kentucky Derby. Antes ganó la batalla en la recta final en el Louisiana Derby (G2) contra Golden Tempo. Con solo dos carreras, Emerging Market estuvo a tres cuerpos del líder durante la primera milla de la carrera del Derby. En la recta final se desvaneció para terminar 10.

#9-Golden Tempo (9-2); flamante ganador del Derby de Kentucky, quedando último en el grupo de 18, a unos 14 cuerpos del líder. Tuvo que abrirse mucho en la última curva para comenzar su remontada. Es un ganador de tres carreras en cinco actuaciones, es el caballo para vencer.

El Belmont Stakes (G1) es la décimo tercera carrera de la cartelera de 14 prevista para este sábado 6 de junio. Hora de inicio 7:04 p.m. hora venezolana.

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