Por el “Boleto Dorado”: Corruption y Tawny Port lideran la emocionante Belmont Gold Cup (G2) estimada por 250 mil dólares

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Una de las carreras emocionantes y de mayor peso que se presenta en el segundo día del Festival Racing Belmont Stakes es la Belmont Gold Cup (G2) que está incluida dentro del programa de once carreras y cuatro pruebas stakes, tres de ellas de Grados. Esta prueba tiene como protagonistas a Corruption y Tawny Port, como el duelo de la jornada jupitiana.

Saratoga Race Course: Corruption y Tawny Port por un cupo para la Melbourne Cup

La Décima carrera de la jornada del jueves está reservada para la Belmont Gold Cup Stakes (G2) por $250,000, que sirve de clasificatoria directa a la mítica Melbourne Cup (Gr1) de Australia para el 3 de noviembre, a dos millas con una bolsa de $7.2 millones. Los aspirantes ganadores de Grado 1, Corruption y Tawny Port, comparten la escena ante un lote de seis rivales de caballos maduros en la búsqueda del “Boleto Dorado” que lo pongan en Australia.

Tawny Port, cinco veces ganador de 31 carreras y con casi 2,2 millones de dólares en premios, entrenado por Miguel Clement y montado por Flavien Prat, disputa su segunda carrera de la temporada tras quedar cuarto en el Elkhorn Stakes (G2) en Keeneland, sobre una distancia de 12 furlongs. Su jinete ganó la Belmont Gold Cup 2019 con Amade.

Corruption, con John Velázquez, fue tercero en su última carrera, el Clásico de Turf de Grado 1 sobre nueve furlongs el 2 de mayo en Churchill Downs. Tiene cinco victorias en 13 presentaciones. La consistencia y los premios de grado en New York están en la sangre del hijo de Medaglia d'Oro, ganador del Travers Stakes (G1).

Entrenado por el miembro del Salón de la Fama Mark Casse, Corruption busca regresar al círculo de ganadores por primera vez desde que ganó una carrera de reclamo opcional de 11 furlongs sobre césped en julio en esta misma superficie. John Velázquez, es ganador de esta carrera cuatro veces: Parchment Party (2025), The Grey Wizard (2024), Baron Samedi (2021) y Charming Kitten (2014).

La prueba de resistencia sobre césped mejor valorada de Estados Unidos, la Belmont Gold Cup (G2) en su edición 12 se corre a dos millas en grama, tiene como hora de salida 5:36 p.m. hora venezolana.

La nómina la completan: Flashiest, Navy Seal, Miztertonic, Worthngton, Concord Green y Fleetfoot.