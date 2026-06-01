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El próximo sábado seis de junio del presente año, en el hipódromo de Saratoga se va a realizar la edición 158 del Belmont Stakes (G1) con lo cual, cerrará la temporada de Triple Corona de Estados Unidos, donde van a participar 12 ejemplares en un recorrido de 2.000 metros.

Belmont Stakes: El hito inédito que no se veía desde hace 109 años

La edición 158 de la historia de la “Prueba de Campeones” tiene como aliciente especial, la participación del potro de tres años, Golden Tempo, ganador del Kentucky Derby (G1) del pasado mes de mayo, y buscará convertirse en el 13 ejemplar en conseguir el doblete de la primera y la tercera joya del turf en Estados Unidos.

Este lunes, la cuenta de personal del usuario Mike Coffey, británico que usa la red social X, dio a conocer que, por primera vez en los últimos 109 años, ningún ejemplar que participó el pasado 16 de mayo en el Preakness Stakes (G1) que se realizó en el hipódromo de Laurel Park, estará presente en la tercera cita de la triada estadounidense del próximo sábado.

Debemos recordar que el ganador del Preakness, el potro Napoleón Solo descansará para correr en la edición del Haskell Stakes (G1) del próximo 18 de julio del año en curso, correrse en Monmouth Park.