Gratefully pone en juego su invicto en el Intercontinental Stakes (G3) en el Festival Racing Belmont Stakes

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Llega el Intercontinental Stakes (G3) este jueves en Saratoga en la celebración del Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026., con una cartelera de once carreras y cuatro stakes. Este evento que reparte 250 mil dólares, se enfrenta diez yeguas maduras a competir un spring de 1,100 metros en pista de grama, donde, Gratefully, pone en juego su invicto en cinco presentaciones.

Saratoga Race Course: Gratefully intenta extender su racha a seis triunfos

Gratefully, propiedad de Shelly Hume y Russell Hume, del Adelphi Racing Club, pondrá en juego su récord perfecto de 5 victorias en el Intercontinental Stakes (G2) y 250.000 dólares, un spring en grama que se celebrará el jueves en el segundo día del Festival de Carreras Belmont Stakes de cinco días en el Hipódromo de Saratoga.

Entrenada por Robert Falcone, Jr., con la monta de John Velázquez, esta yegua de cuatro años regresa al lugar donde obtuvo su primera victoria, y de manera aplastante por seis cuerpos, en esa oportunidad bajo el cuidado de Ray Handal. Regresa, luego de una contusión en sus patas, pero desde entonces tiene tres briseo en la pista de entrenamiento de tierra de Oklahoma en Saratoga, incluyendo la media milla en 46.60 segundos el 28 de mayo.

Su enemiga principal es la presentada por Saffie Joseph, Jr. In Our Time, con la monta de Flavien Prat. Esta hija de Not This Time, se impuso en su última carrera con una embestida en el Giant's Causeway Stakes (G2) en Keeneland.

También inscritas Twirling Queen, Creed’s Gold, Ready to Jam, Love Cervere, Time to Dazzle, Italian Soiree, Shoot It True y Roja. La jornada del jueves inicia a las 12:35 p.m. y esta prueba inicia a las 4:27 p.m. hora venezolana.