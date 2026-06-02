Duelo de antología entre milleros: Nysos, Journalism y Knightsbridge por el millón de dólares del Met Mile

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Una de las carreras de gran tradición en Estados Unidos es el Met Mile Handicap (G1), que llega a su edición 133 este sábado en el Belmont Stake Day. Dentro de una cartelera de 14 carreras, el Metropolitan tiene en su carta a los estelares Nysos, Journalism y Knightsbridge, que han brindado gran espectáculo en carreras de alto nivel en Estados Unidos.

Saratoga Race: Duelo de milleros en la tradición Met Mile

La tradicional Metropolitan Handicap (G1) está reservada para la undécima carrera de la cartelera saturnina con la participación principal de Nysos, Journalism y Knightsbridge, dentro de un grupo de siete participantes.

Nysos debuta en la presente temporada en Estados Unidos, luego de hacerlo antes en la Saudi Cup (G1), donde escoltó a Forever Young en una magistral actuación para el entrenado de Bob Baffert, que contará con la monta de Flavien Prat. El hijo de Nyquist, con una campaña de siete victorias, de las cuales seis han sido de Grado, solo ha fallado en dos ocasiones para sus propietarios, Baoma Corp.

Knightsbridge, que se ha convertido en toda una vedette para las distancias de ocho furlones, falló en el Churchill Downs Stakes (G1) con un sexto lugar inesperado, tras conseguir cuatro victorias consecutivas en pruebas de Grado 3. Con Junior Alvarado encima y la preparación de Bill Mott, este consentido del Godolphin enfrenta por segunda vez otra carrera de Grado 1, Metropolitan Handicap, en distancia de una milla y valorada en un millón de dólares.

Journalism, que debutó con un tercer lugar en el Oaklawn Handicap (G2) en abril, regresa al ruedo más puesto y listo para recuperar su puesto de honor. El ganador del Preakness Stakes (G1) y Hashell Stakes (G1) llega con seis victorias y producción sobre los 4 millones de dólares. Monta Jospe L. Ortiz, para Michael McCarthy.

La nómina de este cartel la completan Vibe, Antiquarian, Saudi Crown y Rated by Merit. Esta prueba está programada para las 5:32 p.m. hora venezolana y es la undécima de la carta.