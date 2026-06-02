Bottas y West End Kid en el duelo del Pilgrim Stakes (G2) en Saratoga

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El Festival de Carreras del Belmont Stakes 2026 es desde el miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio de 2026. Esta edición es histórica por ser la tercera y última vez consecutiva que el óvalo de Saratoga reciba el "Test de los Campeones" debido a las remodelaciones de Belmont Park.

Este jueves se disputan cuatro pruebas stakes, dentro de una cartelera de once carreras, tres de ellas de Grados. Entre ellas el Pennine Ridge Stakes (G3) valorada por $300,000 en la cual Bottas y West End Kid, encabezan el pelotón de nueve potros.

Saratoga Race Course: Bottas y West End Kid se ven las caras en la primera de Grado

Bottas y West End Kid, encabezan al grupo de nueve potros de segundo año de carreras, en el Pennine Ridge Stakes (G3) valorada por $300,000, que se disputa este jueves 4 de junio en Saratoga, New York.

Bottas, el ganador de Grado 2 propiedad de Dahman, hará su debut como potro de dos años y su primera participación desde la Breeders' Cup. Entrenado por Miguel Clement, el hijo de Vekoma ganó el Pilgrim Stakes (G2) en octubre en Belmont, consiguiendo así un pase directo a la Breeders' Cup Juvenile Turf. Many Franco es el encargado de llevar las riendas.

West End Kid, sale por fuera con Tyler Gaffalione, y llega con un récord de 2 de 3, terminando cuarto en su debut este año en febrero en Gulfstream Park, y luego añadiendo anteojeras para lograr dos victorias consecutivas en Kentucky. Entrenado por Will Walden, el hijo de Twirling Candy surge como un rival a considerar.

Blackmail, con Javier Castellano dio la sorpresa en la carrera de una milla Woodhaven el 25 de abril en el hipódromo de Aqueduct. Entrenado por Mark Casse, este hijo de Not This Time tuvo una victoria por astucia gracias a una brillante monta del también miembro del Salón de la Fama del venezolano.

La nómina para esta carrera la completan Chips and Fish, Time for America, Noble Dynasty, Blinging It Back, Asked and Answeres y Glavine. La jornada del jueves inicia a las 12:35 p.m. y esta carrera está publicada para la 1:40 p.m. hora venezolana.