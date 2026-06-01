Belmont Stakes: Todd Pletcher persigue su quinta foto en la cita que corona su camino a los 6.000 lauros

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El sorteo de puestos de pista oficializado este lunes 1 de junio de 2026 en las inmediaciones del óvalo de Saratoga, en el estado de Nueva York, definió el escenario estratégico para la edición 158 del prestigioso Belmont Stakes (G1). La emblemática competencia, reconocida como el tercer peldaño de la Triple Corona estadounidense, se disputará este sábado 6 de junio bajo el cobijo de una extraordinaria cartelera de 14 competencias, programa de gala que incluye ocho eventos de grado.

En esta ocasión, Golden Tempo asumirá el reto histórico de enfrentar a un selecto grupo, cuyos integrantes buscarán cerrarle el paso y evitar que el destacado corredor se adjudique la doble corona norteamericana.

Por tercera y última vez en la historia del turf moderno, la mítica "Prueba de los Campeones" se escenificará en la pista de Saratoga. El óvalo original del evento, Belmont Park, retomará la sede de la competencia la próxima temporada, fecha en la que el evento regresará también a su tradicional distancia de 2.400 metros. Para esta edición de despedida en el histórico circuito de veraneo, el recorrido se mantendrá de forma excepcional en los 2.000 metros exactos, trayecto en el cual una nómina de nueve calificados tresañeros medirá fuerzas en busca de la gloria.

Todd Pletcher va por su quinto trofeo y una cifra histórica

El prestigioso entrenador estadounidense Todd Pletcher, profesional que se encuentra a las puertas de alcanzar la mítica cifra de 6.000 victorias de por vida en su laureada trayectoria, presentará una sólida llave con el firme objetivo de alzar su quinto trofeo en el historial de este clásico. Pletcher, quien ya saboreó las mieles del éxito en esta gema con Rags to Riches (2007), Palace Malice (2013), Tapwrit (2017) y Mo Donegal (2022), delegará sus esperanzas en los ejemplares Powershift y Renegade, ambos defensores de los selectos colores del Repole Stable.

El primero de ellos, Powershift, saltará a la cancha bajo la conducción del cotizado látigo panameño Luis Sáez. Este ejemplar cuenta con una cotización inicial (morning line) de 12-1; a pesar de registrar apenas un triunfo en su campaña regular, esta exigente prueba de fuego representará el verdadero termómetro para medir sus capacidades de fondo.

Por su parte, Renegade, encomendado a las hábiles manos del astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr., salta al ruedo neoyorquino con la etiqueta de principal aspirante de la competencia. Es oportuno recordar que en su más reciente actuación, correspondiente al segundo paso de la Triple Corona, el destacado corredor escoltó al ganador en el segundo lugar, en una zafra donde sorteó diversos inconvenientes de tráfico que privaron un mejor resultado.

Oficiales: Los nueve aspirantes al aparato de salida

El sorteo de los puestos de partida determinó la ubicación de los competidores dentro del aparato, un factor que resultará crucial para el desarrollo táctico de los primeros metros en el tiro de dos kilómetros. A continuación, se detalla el orden oficial de salida para la edición 158 del Belmont Stakes: