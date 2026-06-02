Belmont Stakes: Conoce el pronóstico del clima para el día de la gran carrera

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A solo días de la edición 158 del Belmont Stakes (G1) a correrse por última vez en el hipódromo de Saratoga, y a una distancia de dos mil metros. Los preparativos se adelantan para un gran evento que reúne más de 10 millones en premios a repartir dentro de una cartelera de 14 carreras y ocho carreras de grados, dos ellas, clasificatorias directa para la Breeders’ Cup, a correrse en Keeneland.

Belmont Stakes: Este es el pronóstico del tiempo

El verano en New York, por tendencia ha sido fresco y muy asoleado en los últimos años durante los días previó a la tercera gema. Para la presente temporada no es la excepción. Para el inicio del Festival Racing Belmont Stakes, se prevé que sea una semana soleada en Saratoga Springs, New York, pero es posible que llueva el sábado durante el Belmont Stakes (G1).

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un día soleado para el miércoles, día en que comienza el festival hípico Belmont Stakes. Se espera que la temperatura máxima alcance los 81 grados Fahrenheit.

El jueves, día en que comienzan las carreras de alto nivel, se prevé otro día soleado, con una máxima de 85 grados. Se espera que el viernes sea mayormente soleado, con una máxima cercana a los 86 grados.

Se pronostican lluvias para el sábado, con un 30% de probabilidad de chubascos y una temperatura máxima de 86 grados durante el día, aumentando al 40% de probabilidad de chubascos el sábado por la noche.

El Belmont Stakes (G1) está programado para la décima tercera carrera de la jornada y la hora de inicio es a las 7:04 p.m. hora venezolana.