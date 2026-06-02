Belmont Stakes: ¡No juegues sin saber esto! Datos clave que debes conocer antes de tus jugadas

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Te sugerimos estos consejos para que los tengas en cuenta al hacer tus apuestas, a pocos días de que se lleve a cabo el Belmont Stakes (G1), la tercera etapa de la Triple Corona en Estados Unidos.

En esta edición, que se celebrará por tercera y última vez en Saratoga y con una distancia de dos mil metros, competirán nueve potros de segundo año.

El duelo entre Renegade y Golden Tempo está presente, sin dejar de lado a Chief Wallabee, que tuvo un remate exitoso a pesar de numerosas dificultades y llegó al tercer puesto en el Derby. Esta trifecta de Derby tiene que ocurrir en el "Test de los campeones".

Belmont Stakes: Datos a considerar para tus jugadas para la carrera de los Claveles

Se debe tomar en cuenta que, desde el año 2000, el Belmont Stakes (G1) ha estado dominado por caballos que corrían detrás del pace de la carrera, presionando y acechando el ritmo, pero sin quedarse demasiado rezagados antes de lanzar un ataque final.

Solo tres caballos ganaron con un esfuerzo de punta a punta: los triplecoronados Justify y American Pharaoh, y el batacazo Da' Tara.

Mientras que, en atropellada, Jazil ha sido el único caballo con un remate final potente que ganó el Belmont en este siglo, remontando desde casi 12 cuerpos de desventaja en las primeras etapas de la carrera.

El Belmont Stakes (G1) en su edición número 158 está programado para la décimatercera carrera de la jornada, y su hora de inicio es a las 7:04 p.m. hora venezolana.