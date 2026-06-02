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Aidan O’Brien ante las puertas de la historia: Busca su victoria 12 y un póker consecutivo en el Epsom Derby Gr 1

El estratega irlandés participará con casi el 40% de la nómina de la carrera de 17 potros a correr

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Saúl García
Martes, 02 de junio de 2026 a las 12:39 pm
Aidan O’Brien ante las puertas de la historia: Busca su victoria 12 y un póker consecutivo en el Epsom Derby Gr 1
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El entrenador irlandés Aidan O’Brien se encuentra en una posición inmejorable para agrandar su leyenda en el Epsom Derby G1 este sábado. Tras consolidar un dominio absoluto en el turf europeo con victorias consecutivas en las últimas tres ediciones, el estratega de Ballydoyle aspira a conquistar su duodécimo triunfo histórico en la mítica carrera británica. De lograrlo, se convertirá en el primer preparador en toda la historia de la hípica en ganar la prestigiosa prueba de Epsom Downs durante cuatro años seguidos.

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La racha reciente del preparador comenzó en 2023 gracias a la brillante redención de Auguste Rodin. Continuó en 2024 con la contundente exhibición del campeón City Of Troy y se extendió en 2025 mediante la victoria de Lambourn.

Para la edición 247 que se disputa este sábado, O’Brien llega con un impulso formidable tras firmar un triplete histórico en el Derby Francés en Chantilly. El maestro de Ballydoyle ostenta un "magnífico siete" como delegación oficial para retener la corona del festival y estirar un monopolio que parece no tener fin en el Viejo Continente.

La cuadra de Aidan O'Brien presenta los siguientes 7 potros confirmados para este sábado:

  • Benvenuto Cellini: El gran favorito de la carrera y reciente ganador del Chester Vase Gr 3.
  • Action: Segundo en el Dante Stakes Gr 2 de York.
  • Causeway: Vencedor del Gallinule Stakes Gr 3.
  • Christmas Day: Tercero en el Dante Stakes Gr 2.
  • Pierre Bonnard: Segundo en el Leopardstown Derby Trial.
  • Proposition: Segundo en el Chester Vase Gr 3.
  • Endorsement: Tercero en el Derby Trial Stakes Gr 3.

A continuación, el historial de las 11 victorias que posicionan a Aidan O’Brien como el máximo ganador de la historia del Epsom Derby:

N°  Año Ejemplar Ganador Jinete
1 2001 Galileo Michael Kinane
2 2002 High Chaparral Johnny Murtagh
3 2012 Camelot Joseph O'Brien
4 2013 Ruler of the World Ryan Moore
5 2014 Australia Joseph O'Brien
6 2017 Wings of Eagles Padraig Beggy
7 2019 Anthony Van Dyck Seamie Heffernan
8 2020 Serpentine Emmet McNamara
9 2023 Auguste Rodin Ryan Moore
10 2024 City Of Troy Ryan Moore
11 2025 Lambourn Wayne Lordan

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