Pronósticos Saratoga: picks gratis y el dato clave para el miércoles 3 de junio

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Hoy inicia el primer día del Festival Racing Belmont Stakes en el hipódromo de Saratoga Springs, New York, con un programa de diez carreras. La jornada incluye cinco pruebas Stakes exclusivas para ejemplares newyorkinos y una prueba de grado para ejemplares de saltos. La primera está pautada para iniciar a la 12:35 p.m., hora venezolana.

Meridiano: Datos hípicos para Saratoga, New York

Las ocho carreras programadas fueron diseñadas en pista de arena. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 3.800m, arena, Beverly R. Steinman Hurdle H. $150,000 (12:35 a.m. VEN)

Little Trilby (GB) (1) viene de una gran victoria y puede repetir.

viene de una gran victoria y puede repetir. Hidden Path (2) ha demostrado ser prometedor en condiciones más difíciles.

ha demostrado ser prometedor en condiciones más difíciles. Jimmy P (5) es otro que podría considerar en esta categoria.

Segunda carrera: 1.400m, arena, Bouwerie Stakes, $200,000 (1:11 p.m. VEN)

Hot Currency (7) ganó de forma impresionante y podría seguir en este ascenso de categoría .

ganó de forma impresionante y podría seguir en este ascenso de categoría Galinda (5) ganó bien en una carrera similar y podría representar la principal amenaza .

ganó bien en una carrera similar y podría representar la principal amenaza Irish Lullaby (4) sube de categoría y también podría decidir.

Tercera carrera: 1.700m, arena, Mont Vernon Stakes $200,000 (1:45 p.m. VEN)

Being Betty (5) ganó muy bien y podría repetir .

ganó muy bien y podría repetir Five G (4) baja de categoría y puede representar una amenaza .

baja de categoría y puede representar una amenaza Awesome Czech (3) ha sido consistente en una agrupación similar.

ha sido consistente en una agrupación similar. De cambiar la pista Bam’s Bliss Kiss (9) es la base de cualquier apuesta.

Cuarta carrera: 1.700m, grama, Kingston Stakes $200,000 (2:19 p.m. VEN)

George Briggs (2) podría ser la repetida luego de su gran actuación la última carrera .

podría ser la repetida luego de su gran actuación la última carrera Spirit Of St Louis (7) terminó en un buen segundo lugar la última vez y podría decidir.

terminó en un buen segundo lugar la última vez y podría decidir. Mi Bago (6) es otro a considerar .

es otro a considerar De cambiar la pista Annexperience (11) es la base de cualquier apuesta.

Quinta carrera: 1.800m, arena, Critical Eye Stakes $200,000 (2:53 p.m. VEN)

Landed (3) en esta categoría parece estar bien posicionada para sumar otra victoria. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Sexta carrera: 1.100m, grama (3:28 p.m. VEN)

Lightning Strike (3) tiene una gran forma en esta distancia y parece estar bien para mantenter su invicto .

tiene una gran forma en esta distancia y parece estar bien para mantenter su invicto Disco Star (1) terminó segundo la última vez y debería estar cerca .

terminó segundo la última vez y debería estar cerca Queens Cat (6) es otro a considerar.

Séptima carrera: 1.800m, grama (4:03 p.m. VEN)

Homewood Hustle (7) parece estar en una buena posición para repetir su impresionante victoria en carrera similar .

parece estar en una buena posición para repetir su impresionante victoria en carrera similar Willpowerd (11) puede aprovechar su reciente segundo puesto .

puede aprovechar su reciente segundo puesto A Little At First (2) es otro a tener en cuenta.

Octava carrera: 1.400m, arena, Mike Lee Stakes $200,000 (4:38 p.m. VEN)

Sculcos Folly (1) baja de categoría y podría mantener la racha a cuatro triunfos consecutivos .

baja de categoría y podría mantener la racha a cuatro triunfos consecutivos Bravaro (9) quedó cuarto dos veces en carreras de Grado, cuidado.

quedó cuarto dos veces en carreras de Grado, cuidado. Arctic Beast (7) Carrera muy pareja, en la que podría aprovechar su buena condición.

Novena carrera: 1.700m, arena, Commenttaor Stakes $200,000 (5:13 p.m. VEN)

Iron Dome (7) su carrera anterior lo califica para este compromiso. Estará decidiendo .

su carrera anterior lo califica para este compromiso. Estará decidiendo Bank Frenzy (6) quedó tercero en carreras similares dos veces .

quedó tercero en carreras similares dos veces Drake’s Passage (8) podría ser cualquier cosa en esta carrera.

Décima carrera: 1.700m, grama, (5:48 p.m. VEN)