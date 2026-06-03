Duelo de francesas: Gezora y Cankoura por la revancha en el New York Stakes (G1) por $750,000

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Nueve yeguas van por los 750 mil dólares del New York Stakes (G1), una de las carreras más importantes del país para potrancas y yeguas en pista de césped. Es una revancha entre la ganadora y el tercer lugar del Prix de Diana (Gr1): Gezora y Cankoura, se miden en este grupo ante siete rivales, cuatro de ellas de la cuadra de Chad Brown.

Saratoga Race: Gezora lista para sacar la clase

La undécima de la jornada del viernes en Saratoga, fue reservada para la New York Stakes (G1) de $750,000 en distancia de 1,900 metros en pista de grama, en la cual Gezora y Cankoura, se ven las caras luego que Gezora derrotara a Cankoura en el Prix de Diana (Gr1) la pasada temporada.

Gezora que terminó segunda en el Prix Vermeille (G1) y decimotercera contra los machos en el prestigioso Prix de l'Arc de Triomphe (G1), ambos en Longchamp, para luego ganar la Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1) de Del Mar. Hace su debut en la cuadra de Bill Mott, luego de estar en manos de Chad Brawn.

John Velazquez, miembro del Salón de la Fama y ganador en Nueva York con She Feels Pretty (2025), Lady Shakespeare (2010), Auntie Mame (1998) e Irish Linnet (1995), busca una quinta victoria que establecería un récord de más victorias. Por su parte el propietario, Brant buscará una cuarta victoria que establecería un récord en la carrera, tras haber ganado con Bleecker Street (2022), Homerique (2019) y Just a Game (1980).

La New York Stakes (G1) se corre a las 5:46 hora venezolana.