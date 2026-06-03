Javier Castellano con And One More Time vs. Segesta de Chad Brown por el Just a Game Stakes (G1) en Saratoga

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El gran día de la semana del Belmont Stakes (G1) será este sábado seis de junio. El programa oficial ofrecerá una espectacular jornada de 14 carreras con seis pruebas de Grupo 1. La emoción de las competencias de élite iniciará en la séptima carrera del día, con una nueva edición del Just a Game Stakes (G1). Este evento repartirá $500.000 dólares en premios y se disputará en una distancia de 1.600 metros sobre la pista de grama interna, exclusivo para yeguas de cuatro y más años.

Belmont Stakes: Javier Castellano con And One More Time vs Segesta de Chad Brown por el Just a Game Stakes G1

La primera gran prueba del día presenta un duelo electrizante entre el entrenador y uno de los jinetes más ganadores en la historia del Just a Game Stakes: el reconocido preparador Chad Brown y el astro zuliano Javier José Castellano.

El entrenador Chad Brown posee un dominio absoluto en esta competencia, tras conquistar las últimas cuatro ediciones y ocho de las últimas diez disputadas. En esta oportunidad, el estratega confiará en el talento de la yegua Segesta, la cual contará con la conducción del doble ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat. La corredora partirá como la principal favorita de los especialistas con un Morning Line de 7-5.

Por su parte, el jinete profesional venezolano Javier José Castellano buscará la gloria sobre el lomo de la yegua And One More Time. La pupila del preparador Mark Casse surge como una enemiga de cuidado en las apuestas previas con una proporción de 8-1. Actualmente, Javier Castellano acumula cuatro victorias en esta selectiva, misma cantidad que el boricua Irad Ortiz Jr. Un triunfo este sábado convertirá al fusta venezolano en el máximo ganador histórico de la prueba en solitario.