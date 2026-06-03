Suscríbete a nuestros canales

La noche de este sábado seis de junio se disputará la edición 158 del Belmont Stakes (G1). Este histórico evento marcará el cierre de la temporada de la Triple Corona de Estados Unidos, donde nueve potros de tres años recorrerán una distancia de 2.000 metros en el óvalo de Saratoga.

Belmont Stakes: Yegua de intereses venezolanos tiene un hijo en la tercera gema

La carrera conocida como "La Prueba de los Campeones" contará con la participación de nueve selectos potros. El preparador líder Chad Brown presenta tres ejemplares en la competencia. El primero es Ottinho, con la monta de Dylan Davis. El segundo es el gran favorito, Emerging Market, bajo la conducción del astro francés Flavien Prat. Por último, destaca Growth Equity, conducido por el jinete Manuel Franco.

Este último corredor es un hijo del semental Nyquist en la matrona My Dear Venezuela (por Wildcat Heir). El potro llega a la cita con una campaña de dos victorias en cuatro presentaciones y casi $190.000 dólares en premios.

Growth Equity es el tercer producto registrado de la yegua My Dear Venezuela. Esta recordada corredora sumó tres triunfos en 14 actuaciones bajo el entrenamiento de Peter Walder. El turfman venezolano Orlando Martínez concibió su campaña inicial antes de la venta de la pieza al establecimiento Stone Farm.

Como dato clave de su origen, Orlando Martínez es el propietario del Haras La Orlyana en Venezuela, y expandió sus éxitos internacionales con su divisa Orlyana Farm en Estados Unidos, con un dominio histórico en el óvalo de Gulfstream Park.