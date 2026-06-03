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Este primer sábado de junio, el hipismo mundial vivirá una nueva edición del Belmont Stakes (G1). Por tercera vez consecutiva, el evento se mudará al óvalo de Saratoga, debido a los trabajos de remodelación en el recinto de Belmont Park. En esta histórica pista, nueve purasangres competirán en una distancia de 2.000 metros (arena) por una bolsa de $2 millones de dólares.

Belmont Stakes: El único semental que logró lo "imposible" desde 1991

Este sábado seis de junio a partir de las 7:00 de la noche, los ojos del mundo hípico se centrarán en la arena del Hipódromo de Saratoga. Allí se disputará la edición 158 del Belmont Stakes (G1), la joya más antigua de la Triple Corona de Estados Unidos, en una extenuante prueba de 2.000 metros con nueve ejemplares confirmados.

En el análisis previo, existe una estadística implacable que resulta clave para encontrar al posible ganador de la carrera. Solo un semental desde 1991 ha sido capaz de repetir como padre de un campeón en el Belmont Stakes, y acumuló cuatro victorias históricas con sus descendientes.

El nuevo "Jefe de Raza", el tordillo Tapit, es el único semental con múltiples triunfos en el Test de los Campeones. El afamado reproductor de Gainesway conquistó la gloria gracias a sus hijos: Tonalist (2014), Creator (2016), Tapwrit (2017) y Essential Quality (2021).

Con estas hazañas, el legendario tordillo comparte la cima de los padres más ganadores de la historia junto a Lexington. En esta oportunidad, Tapit no cuenta con corredores directos en la pista, pero mantiene su presencia como abuelo paterno a través de su exitoso hijo, el semental Constitution.

El primero de ellos es Powershift, un ejemplar bajo el cuidado de Todd Pletcher que contará con la monta del astro panameño Luis Sáez, con un Morning Line inicial de 12-1. La segunda opción es uno de los grandes favoritos de la carrera: el potro Chief Wallabee, presentado por la dupla ganadora de la edición 2025, el entrenador Bill Mott y el jinete Junior Alvarado.