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Quedan pocos días para la carrera del Test de los Campeones, el Belmont Stakes (G1), que se lleva a cabo por última vez en el hipódromo de Saratoga Springs y a una distancia de dos mil metros. La edición 158 de este año presenta un aspecto interesante, entre otros. El deportista Meridiano 2025 Junior Alvarado tiene la posibilidad de incluir su nombre entre los logros y sucesos de la tercera gema de la Triple Corona en Estados Unidos.

Saratoga Race: Junior Alvarado Atleta Meridiano 2025 puede ser el primero

El Belmont Stakes (G1) es el último peldaño de la Triple Tiara, que se corre en Estados Unidos. Este año con una participación de nueve ejemplares y con nuevas posibles hazañas por cumplirse.

El Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, busca convertirse en el primer jinete en ganar dos veces el Belmont en años consecutivos en el presente siglo. La pasada edición lo hizo a bordo de Sovereignty, que además se convirtió en el vigésimo segundo ejemplar en lograr la carrera de Las Rosas y los Claveles.

Desde el 2000, tres jinetes han ganado el Belmont en par de oportunidades en distintos años. Estos son:

Edgar Prado (2002-Sarava / 2004-Birdstone).

(2002-Sarava / 2004-Birdstone). John Velázquez (2007-Rigs to Riches / 2012-Union Rags).

(2007-Rigs to Riches / 2012-Union Rags). Luis Sáez (2021-Essential Quality / 2024-Dornoch).

Mientras que el más ganador de este nuevo milenio es Mike Smith, en tres ocasiones, a saber:

Drosselmeyer , 2010.

, 2010. Palace Malice , 2013.

, 2013. Justify, 2018.

Laffit A. Pincay Jr., desde 1976 ha sido el único en ganarlo en años consecutivos. El panameño lo hizo en tres ocasiones y con el mismo entrenador, Woodford Stephens, quien además lo ganó cinco veces consecutivos, 1982-1986.

Estos fueron los triunfos de Pincay Jr.: