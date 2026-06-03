Atleta Meridiano 2025 reta a Ways and Means en una prueba Grado 2 por 300 mil dólares

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La jornada del viernes 5 de junio, es el tercer día del Festival de Carreras Belmont Stakes en el Hipódromo de Saratoga. Una semana llena de carreras selectivas en la que incluye la edición número 158 del Blemont Stakes (G1), en donde, nueve centauros han inscritos para estar presente en el tercer peldaño de la triple corona estadounidense.

La víspera del Belmont Stakes (G1) llega con cinco carreras de Graded Stakes dentro de un programa de 14 carreras, entre ellos el Bed o' Roses Stakes (G2) dotado por 300 mil dólares, en distancia de 1,400 metros, en la que Ways and Means y Grand Job con el Atleta Meridiano 2025, brindarán un gran espectáculo.

Belmont Stakes: Junior Alvarado busca sorprender a Ways and Means

Ways and Means, es la principal candidata a la victoria, criada en Kentucky y propiedad de Klaravich Stables, busca defender su título el viernes en el Bed o' Roses Stakes (G2), una carrera de 300.000 dólares sobre siete furlongs para potrancas y yeguas adultas, durante el Belmont Stakes Racing Festival en el hipódromo de Saratoga.

Entrenada por Chad Brown, Ways and Means ostenta un récord de 4 victorias en 5 actuaciones incluyendo victorias en el Test Stakes (G1) de 2024 y una aplastante victoria en esta misma prueba del año pasado sobre Scylla, eventual ganadora del Breeders' Cup Distaff (G1). Flavien Prat es su piloto.

El Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, esta sobre los hierros de Grand Job, ha alcanzado un nuevo nivel en su campaña de 5 años para el entrenador del Salón de la Fama Bill Mott. Esta hija de Justify se impuso en el Inside Information Stakes (G2), de siete furlongs, en su debut de la temporada el 24 de enero en Gulfstream Park, y en su última carrera quedó segunda por una nariz ante Eclatant en el Madison Stakes (G1), también de siete furlongs, el 4 de abril en Keeneland.

La carrera Bed o' Roses Stakes (G2) está programada como la cuarta carrera del programa de 14 carreras del viernes, y que tiene en su nómina: Scalable, Sensa Parole, Praying y Vincey Girl. La primera carrera comienza a las 11:45 a. m. y esta inicia a la 1:29 p.m. hora venezolana.