Irad Ortiz Jr. se lleva el Mount Vernon Stakes en el día inaugural de Belmont en Saratoga

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El legendario óvalo de Saratoga abre sus puertas este miércoles 3 de junio para dar inicio a la vibrante semana del Belmont Stakes (G1), al presentar una imponente cartelera de diez competencias que incluye seis eventos selectivos. En ese escenario, el Mount Vernon Stakes ($200,000) se convierte en el marco perfecto para la consagración de Being Betty, una valiente pistera de cinco años que, bajo la magistral conducción de Irad Ortiz Jr., alcanza la gloria en la grama neoyorquina.

La prueba, disputada en un exigente recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre la pista de césped externa, fue pura estrategia desde la salida. Al largar desde el puesto de pista 5, Ortiz Jr. posiciona con astucia a la entrenada por Lisa Bartkowski en el segundo lugar, para ejercer presión de cerca a la puntera Spinning Colors (Manuel Franco), que marcaba el paso de la carrera con parciales iniciales de :24.85, :49.75 y 1:13.59.

Un final electrizante en la recta de los millones

A la expectativa y con valiosas energías para el tramo definitivo, Being Betty espera el momento justo. Al girar el último codo e ingresar a la recta final, la rendidora zaina desplaza con solvencia para adueñarse de la vanguardia. Sin embargo, la victoria no sería fácil: una feroz reacción por líneas externas de Midnight Concerto y la primera favorita Five G, sumada a la resistencia de la propia Spinning Colors por dentro, amenazaban con arrebatarle el manjar de la boca.

Fue en los últimos 150 metros donde emergió la clase del jinete boricua. Estimulada con fuerza por Ortiz Jr., Being Betty responde con hidalguía para contener el embate de sus rivales, al marcar 1:35.59 en la milla y cruzar el espejo de llegada en un tiempo definitivo de 1:41.74. Midnight Concerto carga con fuerza en los metros finales para escoltarla a tan solo medio cuerpo, mientras que Five G ocupó la tercera posición y National Archive completa la superfecta.

Victoria con sabor a revancha

Este triunfo tiene un significado especial para las sedas del Hilly Fields Stable. Being Betty, una experimentada corredora que había fallado en tres intentos previos sobre el césped de Saratoga, logró finalmente romper el maleficio en este circuito para registrar la sexta victoria de su campaña en 15 presentaciones.

La ganadora es una hija de Weekend Hideaway en Lady Joan por Courageous Cat, nacida y criada en el estado de Nueva York por sus mismos propietarios.

Para los aficionados y apostadores, Being Betty refrenda su condición de segunda favorita en la taquilla con atractivos dividendos de $7.38 (Ganador), $3.86 (Placé) y $2.42 (Show). Por su parte, Midnight Concerto devuelve $5.84 y $2.66, mientras que Five G cierra con $2.10 a Show.