Yoelbis González: "Si este ejemplar repite la actuación anterior estaremos en el tope del marcador para el 5y6"

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El equipo de Meridiano Web asistió este miércoles 3 de junio al hipódromo La Rinconada para dar cobertura a la jornada de ajustes de los ejemplares que participarán en la reunión 24, pautada para este domingo 7 de junio.

Jinetes, entrenadores y traqueadores pasaron revista a los purasangres con el fin de afinar los últimos detalles técnicos de cara a sus próximas competencias.

Yoelbis González se consolida como uno de los jinetes más efectivos del óvalo caraqueño. El joven látigo, nativo de Catia La Mar, destaca por un estilo propio sobre los purasangres, el cual respalda día a día con disciplina, perseverancia y un estricto enfoque en su preparación física

Debido a su destacado momento profesional, González conversó en exclusiva con este medio digital para analizar los compromisos que asumirá en la jornada dominical de La Rinconada.

Aunque el jinete firmó un total de ocho montas para la cartelera de este domingo, centró su análisis en dos piezas clave para en el tradicional juego del 5y6 Nacional.

Yoelbis González: Entrevista en vivo La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Yoelbis, gracias por brindar la entrevista. De ochos montas que tienes para la reunión 24 vamos a conversar acerca de las dos últimas que corresponden al 5y6 Nacional. Comienza en la cuarta válida con el castaño Zaraceño, pues reaparece luego de un corto paro de 35 días.

-El caballo viene de una gran demostración en su salida anterior y llega muy descansado para este compromiso. Pienso que, si repite esa actuación anterior, estaremos decidiendo en el tope del marcador.

Para cerrar tus compromisos lo harás en la quinta válida que es el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada, el primer paso para la Triple Corona para yeguas con Roma.

-Es una potra con un físico espectacular que ha mostrado una gran evolución en su madurez, tras superar algunos problemas de indocilidad. Estoy seguro de que, con el favor de Dios, estaremos en la decisión de la competencia. Aprovecho para desearle el mayor de los éxitos a toda la afición hípica.