Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el miércoles 3-6-2026

El hipódromo de Saratoga abre sus puertas esta semana de una manera completamente especial para albergar el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de diez competencias, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.
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El emblemático parque de carreras da por inaugurada su mini-temporada denominada “Belmont en Saratoga” —la cual se extiende hasta el domingo 7 de junio— con un emocionante evento de apertura: el Beverly R. Steinman Hurdle Handicap (G1), una prueba de obstáculos con $150,000 en juego disputada en un extenuante recorrido de 3,800 metros. La máxima atracción de la semana es, por supuesto, el prestigioso Belmont Stakes (G1), cuya mítica edición en este circuito se disputa el sábado a las 7:04 p.m. (Hora del Este) en distancia de 2,000 metros y con una imponente bolsa millonaria en premios.
Jaime Rodríguez dicta pauta entre los jinetes
En el renglón de los profesionales, el jinete boricua Jaime Rodríguez se consagra como la gran figura de la jornada al concretar un valioso doblete de victorias. Su primer impacto llega por intermedio de Sculcos Folly en el marco del Mike Lee Stakes, mientras que en la competencia de cerrar el telón, apela a todos sus recursos para guiar hacia el triunfo a Blame It On K J en un final verdaderamente dramático.
Richard Dutrow Jr. destaca en la preparación
Por el lado de los entrenadores, el experimentado Richard Dutrow Jr. emula la hazaña y se toma la fotografía en el recinto de ganadores en un par de ocasiones. Dutrow Jr. asegura el éxito en la sexta prueba de la tarde gracias a la sólida demostración de Brokealltherules, y repite la dosis en el penúltimo evento de la cartelera con la ya mencionada Sculcos Folly, redondeando así una tarde perfecta en el arranque de la fiesta hípica en Nueva York.
PRIMERA CARRERA - 3.800 MTS - TPO 4:33.17
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Jimmy P
|S.Mulqueen
|10.06
|4.04
|3.44
|2
|7
|Rocket One
|F.Procter
|4.44
|3.38
|3
|2
|Coutach (GB)
|J.Coen
|4.90
Entrenador: Keri Brion
SEGUNDA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.63 - Bouwerie Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Venetta
|Kendrick Carmouche
|10.62
|3.86
|2.78
|2
|7
|Hot Currency
|M.Franco
|2.56
|2.10
|3
|5
|Galinda
|J.Rodríguez
|2.78
Entrenador: Danny Gargan
TERCERA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.74 - Mt. Vernon Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Being Betty
|Irad Ortiz Jr
|7.38
|3.86
|2.42
|2
|7
|Midnight Concerto
|C.Elliot
|5.84
|2.66
|3
|4
|Five G
|J.Velázquez
|2.10
Entrenador: Lisa Bartwokski
CUARTA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:39.61 - Kingston Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Mi Bago
|José Ortiz
|11.66
|4.42
|2.74
|2
|7
|Spirit of St. Louis
|M.Franco
|3.62
|2.22
|3
|2
|George Briggs
|F.Prat
|2.26
Entrenador: Mark Casse
QUINTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:47.83 - Critical Eye Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Bernietakescharge
|Manuel Franco
|8.58
|3.68
|2.62
|2
|4
|Valtellina
|D.Davis
|3.36
|2.52
|3
|1
|Walk With Me
|F.Prat
|3.22
Entrenador: Dominick Schettino
SEXTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:01.56
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|12
|Brokealltherules
|Flavien Prat
|25.34
|11.62
|7.38
|2
|5
|Boston's Phinest
|J.Castellano
|6.38
|4.42
|3
|1
|Disco Star
|D.Davis
|3.38
Entrenador: Richard Dutrow Jr.
SÉPTIMA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:46.84
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|A Little First
|Javier Castellano
|11.78
|7.48
|4.28
|2
|11
|Willpowered
|F.Prat
|5.80
|3.54
|3
|14
|Honoree
|I.Ortiz Jr.
|4.00
Entrenador: Horacio De Paz
OCTAVA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:21.60 - Mike Lee Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Sculcos Folly
|Jaime Rodríguez
|8.32
|5.40
|4.56
|2
|2
|B Thedonald
|M.Franco
|13.10
|8.52
|3
|3
|Party in The Army
|K.Carmouche
|10.64
Entrenador: Richard Dutrow Jr.
NOVENA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:48.69 - Commentator Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Alan Turing
|Junior Alvarado
|25.62
|11.58
|7.02
|2
|1
|Dr. Kraft
|S.González
|22.84
|11.06
|3
|5
|Russian Realm
|I.Ortiz Jr.
|6.78
Entrenador: Patrick Quick Jr.
DÉCIMA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.53
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Blame It On K J
|Jaime Rodríguez
|7.02
|3.66
|2.86
|2
|11
|Lobbyist
|D.Davis
|19.52
|8.02
|3
|1
|Rossbeigh
|M.Franco
|2.94
Entrenador: David Duggan
$2.00 EXACTA (4-11), $309.68
$0.50 TRIFECTA (4-11-1), $254.62
$0.10 SUPERFECTA (4-11-1-7), $295.56
$2.00 DOUBLE (3/4), $139.88
$2.00 PICK 3 (1/3/4), $600.48
$1.00 PICK 6 (7/12/2/1/3/4), $375.66
$1.00 PICK 6 (7/12/2/1/3/4), $41,309.06
$0.50 PICK 4 (2/1/3/4), $764.95
$0.50 PICK 5 (12/2/1/3/4), $15,001.94