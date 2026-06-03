Así quedaron los resultados de las carreras de Belmont en Saratoga para el miércoles 3-6-2026

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El hipódromo de Saratoga abre sus puertas esta semana de una manera completamente especial para albergar el esperado Festival del Belmont Stakes. Con una vibrante programación de diez competencias, la afición presente en el legendario óvalo de Saratoga Springs se deleita con carreras de primer nivel que, además, generan dividendos más que provechosos para los apostadores.

El emblemático parque de carreras da por inaugurada su mini-temporada denominada “Belmont en Saratoga” —la cual se extiende hasta el domingo 7 de junio— con un emocionante evento de apertura: el Beverly R. Steinman Hurdle Handicap (G1), una prueba de obstáculos con $150,000 en juego disputada en un extenuante recorrido de 3,800 metros. La máxima atracción de la semana es, por supuesto, el prestigioso Belmont Stakes (G1), cuya mítica edición en este circuito se disputa el sábado a las 7:04 p.m. (Hora del Este) en distancia de 2,000 metros y con una imponente bolsa millonaria en premios.

Jaime Rodríguez dicta pauta entre los jinetes

En el renglón de los profesionales, el jinete boricua Jaime Rodríguez se consagra como la gran figura de la jornada al concretar un valioso doblete de victorias. Su primer impacto llega por intermedio de Sculcos Folly en el marco del Mike Lee Stakes, mientras que en la competencia de cerrar el telón, apela a todos sus recursos para guiar hacia el triunfo a Blame It On K J en un final verdaderamente dramático.

Richard Dutrow Jr. destaca en la preparación

Por el lado de los entrenadores, el experimentado Richard Dutrow Jr. emula la hazaña y se toma la fotografía en el recinto de ganadores en un par de ocasiones. Dutrow Jr. asegura el éxito en la sexta prueba de la tarde gracias a la sólida demostración de Brokealltherules, y repite la dosis en el penúltimo evento de la cartelera con la ya mencionada Sculcos Folly, redondeando así una tarde perfecta en el arranque de la fiesta hípica en Nueva York.

PRIMERA CARRERA - 3.800 MTS - TPO 4:33.17

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Jimmy P S.Mulqueen 10.06 4.04 3.44 2 7 Rocket One F.Procter 4.44 3.38 3 2 Coutach (GB) J.Coen 4.90

Entrenador: Keri Brion



SEGUNDA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:22.63 - Bouwerie Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Venetta Kendrick Carmouche 10.62 3.86 2.78 2 7 Hot Currency M.Franco 2.56 2.10 3 5 Galinda J.Rodríguez 2.78

Entrenador: Danny Gargan



TERCERA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.74 - Mt. Vernon Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Being Betty Irad Ortiz Jr 7.38 3.86 2.42 2 7 Midnight Concerto C.Elliot 5.84 2.66 3 4 Five G J.Velázquez 2.10

Entrenador: Lisa Bartwokski



CUARTA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:39.61 - Kingston Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Mi Bago José Ortiz 11.66 4.42 2.74 2 7 Spirit of St. Louis M.Franco 3.62 2.22 3 2 George Briggs F.Prat 2.26

Entrenador: Mark Casse



QUINTA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:47.83 - Critical Eye Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Bernietakescharge Manuel Franco 8.58 3.68 2.62 2 4 Valtellina D.Davis 3.36 2.52 3 1 Walk With Me F.Prat 3.22

Entrenador: Dominick Schettino



SEXTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1:01.56

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 12 Brokealltherules Flavien Prat 25.34 11.62 7.38 2 5 Boston's Phinest J.Castellano 6.38 4.42 3 1 Disco Star D.Davis 3.38

Entrenador: Richard Dutrow Jr.



SÉPTIMA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:46.84

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 A Little First Javier Castellano 11.78 7.48 4.28 2 11 Willpowered F.Prat 5.80 3.54 3 14 Honoree I.Ortiz Jr. 4.00

Entrenador: Horacio De Paz



OCTAVA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:21.60 - Mike Lee Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Sculcos Folly Jaime Rodríguez 8.32 5.40 4.56 2 2 B Thedonald M.Franco 13.10 8.52 3 3 Party in The Army K.Carmouche 10.64

Entrenador: Richard Dutrow Jr.



NOVENA CARRERA - 1.800 MTS - TPO 1:48.69 - Commentator Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Alan Turing Junior Alvarado 25.62 11.58 7.02 2 1 Dr. Kraft S.González 22.84 11.06 3 5 Russian Realm I.Ortiz Jr. 6.78

Entrenador: Patrick Quick Jr.





DÉCIMA CARRERA - 1.700 MTS (GRAMA) - TPO 1:41.53

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Blame It On K J Jaime Rodríguez 7.02 3.66 2.86 2 11 Lobbyist D.Davis 19.52 8.02 3 1 Rossbeigh M.Franco 2.94

Entrenador: David Duggan

$2.00 EXACTA (4-11), $309.68

$0.50 TRIFECTA (4-11-1), $254.62

$0.10 SUPERFECTA (4-11-1-7), $295.56

$2.00 DOUBLE (3/4), $139.88

$2.00 PICK 3 (1/3/4), $600.48

$1.00 PICK 6 (7/12/2/1/3/4), $375.66

$1.00 PICK 6 (7/12/2/1/3/4), $41,309.06

$0.50 PICK 4 (2/1/3/4), $764.95

$0.50 PICK 5 (12/2/1/3/4), $15,001.94